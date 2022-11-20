20 ноября 2022
19 ноября 2022
18 ноября 2022

Синоптики дали прогноз погоды на новогоднюю ночь в Челябинской области. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя иллюминация и украшения. Челябинск, елка, гирлянда, новый год, кировка, иллюминация, праздник
Челябинцам обещают потепление к Новому году Фото:

Конец ноября и декабрь в Челябинской области обойдутся без сильных морозов, а к Новому году метеорологи обещают потепление до -1. Соответствующий долгосрочный прогноз дали синоптики.

«В Челябинской области 27 и 28 ноября температура ночью будет до -28 градусов, днем от -16 до -13. Малооблачно, осадков не ожидается», — говорится в прогнозе погоды на сайте «Гисметео».

Почти весь декабрь температура воздуха в регионе по ночам будет от -22 до -10. Существенных осадков не ожидается, в основном будет малооблачно или солнечно. К концу декабря в Челябинскую область придет плавное потепление: днем будет -5…-1, по ночам -8…-10. В ночь на 1 января в регионе будет идти снег, температура воздуха опуститься до -7 градусов. Днем потеплеет до -4.

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Конец ноября и декабрь в Челябинской области обойдутся без сильных морозов, а к Новому году метеорологи обещают потепление до -1. Соответствующий долгосрочный прогноз дали синоптики. «В Челябинской области 27 и 28 ноября температура ночью будет до -28 градусов, днем от -16 до -13. Малооблачно, осадков не ожидается», — говорится в прогнозе погоды на сайте «Гисметео». Почти весь декабрь температура воздуха в регионе по ночам будет от -22 до -10. Существенных осадков не ожидается, в основном будет малооблачно или солнечно. К концу декабря в Челябинскую область придет плавное потепление: днем будет -5…-1, по ночам -8…-10. В ночь на 1 января в регионе будет идти снег, температура воздуха опуститься до -7 градусов. Днем потеплеет до -4.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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