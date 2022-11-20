Курганцам заплатят больше 100 тысяч рублей за восстановление дорог в Донбассе

21 ноября 2022 в 01:51 Размер текста - 17 +

Курганцев зовут в Донбасс работать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Жителям Курганской области предлагают поработать вахтовым методом над восстановлением инфраструктуры Донбасса с зарплатой от 100 тысяч рублей. Такое объявление размещено на сайте Avito. «Требуются плотники и дорожные рабочие в Донбассе для восстановления дорог. Вдалеке от боевых действий. Полностью безопасно. Зарплата — от 100 000 рублей», — написано на сайте. Работодатель обещает официальное трудоустройство по ТК РФ. За счет компании будут производиться проезд (от дома и обратно), проживание и трехразовое горячее питание. Сотрудников обеспечат спецодеждой и обувью. График работы — шесть дней через один. При этом в объявлении указано, что опыт работы не имеет значения. Похожие объявления появлялись раньше. Слесарей-сантехников, дорожных строителей и кровельщиков из Курганской области приглашали на работу в Мариуполь и Луганск. Вахтовикам обещали выплачивать от 78 до 270 тысяч рублей. URA.RU также сообщало, что зауральцев звали на работу вахтовым методом в Донбасс за 200 тысяч рублей. Среди вакансий числились: строители, кровельщики и слесари.

Жителям Курганской области предлагают поработать вахтовым методом над восстановлением инфраструктуры Донбасса с зарплатой от 100 тысяч рублей. Такое объявление размещено на сайте Avito. «Требуются плотники и дорожные рабочие в Донбассе для восстановления дорог. Вдалеке от боевых действий. Полностью безопасно. Зарплата — от 100 000 рублей», — написано на сайте. Работодатель обещает официальное трудоустройство по ТК РФ. За счет компании будут производиться проезд (от дома и обратно), проживание и трехразовое горячее питание. Сотрудников обеспечат спецодеждой и обувью. График работы — шесть дней через один. При этом в объявлении указано, что опыт работы не имеет значения. Похожие объявления появлялись раньше. Слесарей-сантехников, дорожных строителей и кровельщиков из Курганской области приглашали на работу в Мариуполь и Луганск. Вахтовикам обещали выплачивать от 78 до 270 тысяч рублей. URA.RU также сообщало, что зауральцев звали на работу вахтовым методом в Донбасс за 200 тысяч рублей. Среди вакансий числились: строители, кровельщики и слесари.