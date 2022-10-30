Курганцев приглашают работать в Донбассе на зарплату 200 тысяч рублей

31 октября 2022 в 15:53 Размер текста - 17 +

Строителям, штукатурам и слесарям обещают зарплату 200 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителям Курганской области предлагают работу вахтовым методом в Донбассе за 200 тысяч рублей. Среди вакансий: строители, кровельщики и слесари. Соответствующие объявления размещены на сайте Avito. «Требуются строители, кровельщики, штукатуры-маляры, слесари-сантехники для работ по восстановлению инфраструктуры детских садов, школ, поликлиник и домов в ДНР и ЛНР. Опыт работы в строительстве от 1 года. Официальное трудоустройство. Вахта: 60/30. Заработная плата: 200 тысяч рублей», — говорится в объявлениях. Набором работников занимается ООО «СтройКом». Работодатель обещает предоставить жилье, сезонную спецодежду и трехразовое бесплатное питание. Также работникам будут выплачиваться суточные и межвахтовый отпуск. Кроме того, в компании действует акция «Приведи друга». Вознаграждение — 3 тысячи рублей. Ранее URA.RU писало, что курганских учителей приглашают в командировку в Донбасс. По информации инсайдеров, педагогам предлагают платить 8 500 рублей в сутки за работу в ЛДНР, Запорожье и Херсоне. Военный комиссариат приглашал военных из Курганской области для участия в спецоперации на Украине за 300 тысяч рублей. Также сообщалось, что ЧВК «Вагнер» приглашает курганцев пойти добровольцами в зону СВО и предлагает зарплату от 240 тысяч рублей. Кроме этого, в компанию требуются водители, ремонтники и экскаваторщики. О начале спецоперации на Украине стало известно 24 февраля. После референдумов на освобожденных территориях в состав России вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Соответствующий указ президент страны Владимир Путин подписал 5 октября. По данным представителей правительства РФ, города и поселения ЛДНР нуждаются в реконструкции после обстрела вооруженными силами Украины. В частности, из Курганской области в Луганск было отправлено пять вагонов стройматериалов в качестве гуманитарной помощи.

Жителям Курганской области предлагают работу вахтовым методом в Донбассе за 200 тысяч рублей. Среди вакансий: строители, кровельщики и слесари. Соответствующие объявления размещены на сайте Avito. «Требуются строители, кровельщики, штукатуры-маляры, слесари-сантехники для работ по восстановлению инфраструктуры детских садов, школ, поликлиник и домов в ДНР и ЛНР. Опыт работы в строительстве от 1 года. Официальное трудоустройство. Вахта: 60/30. Заработная плата: 200 тысяч рублей», — говорится в объявлениях. Набором работников занимается ООО «СтройКом». Работодатель обещает предоставить жилье, сезонную спецодежду и трехразовое бесплатное питание. Также работникам будут выплачиваться суточные и межвахтовый отпуск. Кроме того, в компании действует акция «Приведи друга». Вознаграждение — 3 тысячи рублей. Ранее URA.RU писало, что курганских учителей приглашают в командировку в Донбасс. По информации инсайдеров, педагогам предлагают платить 8 500 рублей в сутки за работу в ЛДНР, Запорожье и Херсоне. Военный комиссариат приглашал военных из Курганской области для участия в спецоперации на Украине за 300 тысяч рублей. Также сообщалось, что ЧВК «Вагнер» приглашает курганцев пойти добровольцами в зону СВО и предлагает зарплату от 240 тысяч рублей. Кроме этого, в компанию требуются водители, ремонтники и экскаваторщики. О начале спецоперации на Украине стало известно 24 февраля. После референдумов на освобожденных территориях в состав России вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Соответствующий указ президент страны Владимир Путин подписал 5 октября. По данным представителей правительства РФ, города и поселения ЛДНР нуждаются в реконструкции после обстрела вооруженными силами Украины. В частности, из Курганской области в Луганск было отправлено пять вагонов стройматериалов в качестве гуманитарной помощи.