Работникам обещают зарплату до 270 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Слесарей-сантехников, дорожных строителей и кровельщиков из Курганской области приглашают на работу в Мариуполь и Луганск. Вахтовикам обещают зарплату от 78 до 270 тысяч рублей. Соответствующие объявления размещены на сайте Avito.

«Для восстановления инфраструктуры Мариуполя, Луганска и Донецка требуются слесари-сантехники на работу вахтовым методом. Условия: официальное оформление, бесплатное предоставление спецодежды, проживание и питание. Заработная плата: 90 000 — 270 000 рублей. Дополнительно работникам оплачивается межвахтовый отпуск», — говорится в сообщении. Дорожным строителям в Донбассе готовы платить от 78 000 рублей, кровельщикам — от 89 тысяч рублей. Отделочникам предлагают зарплату до 90 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что курганских строителей приглашают на работу в Донбасс. Вахтовикам обещают платить до 200 тысяч рублей. Для работы над гособоронзаказом в Башкортостане курганским сварщикам и слесарям предлагают зарплату в 103 тысячи рублей. Также сообщалось, что на Сахалине ищут пограничников из Курганской области, а ЧВК «Вагнер» зовут добровольцев на работу в зону СВО с зарплатой от 240 тысяч рублей.