Гостиницу в Тюмени продают по цене двухкомнатной квартиры. Фото

21 ноября 2022 в 01:51 Размер текста - 17 +

Трехэтажную гостиницу продают за 10,5 миллионов рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюмени на улице Бабарынка продают трехэтажную гостиницу за 10,5 миллионов рублей. За аналогичную сумму в городе можно приобрести двухкомнатную квартиру. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito. «Продается мини—гостиница. Расположена на улице Бабарынка. Три этажа, площадь 270 квадратных метров. Цена — 10,5 миллионов рублей», — говорится в объявлении. В гостинице десять номеров, укомплектованных мебелью. Также есть три кухни, прачечная, летняя веранда и парковка. На территории гостиничного дома установлено видеонаблюдение. На площадке Avito за похожую сумму можно купить двухкомнатную квартиру площадью 58 квадратных метров. «Двухкомнатная квартира в Тюмени, расположена на шестом этаже. Внутри выполнен дизайнерский ремонт. Цена — 10 миллионов рублей», — сообщил продавец.

В Тюмени на улице Бабарынка продают трехэтажную гостиницу за 10,5 миллионов рублей. За аналогичную сумму в городе можно приобрести двухкомнатную квартиру. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito. «Продается мини—гостиница. Расположена на улице Бабарынка. Три этажа, площадь 270 квадратных метров. Цена — 10,5 миллионов рублей», — говорится в объявлении. В гостинице десять номеров, укомплектованных мебелью. Также есть три кухни, прачечная, летняя веранда и парковка. На территории гостиничного дома установлено видеонаблюдение. На площадке Avito за похожую сумму можно купить двухкомнатную квартиру площадью 58 квадратных метров. «Двухкомнатная квартира в Тюмени, расположена на шестом этаже. Внутри выполнен дизайнерский ремонт. Цена — 10 миллионов рублей», — сообщил продавец.