20 ноября 2022
19 ноября 2022
18 ноября 2022

Гостиницу в Тюмени продают по цене двухкомнатной квартиры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая гостиница Hyatt на Репина 1/2. Екатеринбург, отель, гостиница, hyatt, хайат, гостиничный номер
Трехэтажную гостиницу продают за 10,5 миллионов рублей Фото:

В Тюмени на улице Бабарынка продают трехэтажную гостиницу за 10,5 миллионов рублей. За аналогичную сумму в городе можно приобрести двухкомнатную квартиру. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito.

«Продается мини—гостиница. Расположена на улице Бабарынка. Три этажа, площадь 270 квадратных метров. Цена — 10,5 миллионов рублей», — говорится в объявлении.

В гостинице десять номеров, укомплектованных мебелью. Также есть три кухни, прачечная, летняя веранда и парковка. На территории гостиничного дома установлено видеонаблюдение.

На площадке Avito за похожую сумму можно купить двухкомнатную квартиру площадью 58 квадратных метров. «Двухкомнатная квартира в Тюмени, расположена на шестом этаже. Внутри выполнен дизайнерский ремонт. Цена — 10 миллионов рублей», — сообщил продавец.

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В Тюмени на улице Бабарынка продают трехэтажную гостиницу за 10,5 миллионов рублей. За аналогичную сумму в городе можно приобрести двухкомнатную квартиру. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito. «Продается мини—гостиница. Расположена на улице Бабарынка. Три этажа, площадь 270 квадратных метров. Цена — 10,5 миллионов рублей», — говорится в объявлении. В гостинице десять номеров, укомплектованных мебелью. Также есть три кухни, прачечная, летняя веранда и парковка. На территории гостиничного дома установлено видеонаблюдение. На площадке Avito за похожую сумму можно купить двухкомнатную квартиру площадью 58 квадратных метров. «Двухкомнатная квартира в Тюмени, расположена на шестом этаже. Внутри выполнен дизайнерский ремонт. Цена — 10 миллионов рублей», — сообщил продавец.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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