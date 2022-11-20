Госдума готовится сделать 31 декабря выходным днем

21 ноября 2022 в 02:30 Размер текста - 17 +

Госдума рассмотрит нормы о выходном дне 31 декабря на федеральном уровне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Партия ЛДПР предложила сделать 31 декабря постоянным выходным днем. Госдума планирует рассмотреть законопроект «О внесении изменения в статью 112 Трудового кодекса РФ» в следующем месяце. «Напомню, что за вакханалия у нас творилась несколько лет назад. Приходилось вмешиваться президенту, премьеру, некоторые регионы объявляли выходной в этот день самостоятельно. Этой инициативой предлагается закрепить 31 декабря выходным днем на постоянной основе по всей стране», — рассказал «Известиям» глава комитета по социальной политике Ярослав Нилов. Он уточнил, что в 2020 году эту идею поддержал президент России Владимир Путин. Глава государства предлагал принять необходимые решения, чтобы 31 декабря было выходным днем для всех россиян. Авторы проекта подчеркивают, что несмотря на то, что этот день часто бывает рабочим, многие работники берут отгулы, оформляют отпуска без содержания, чтобы подготовится к Новому году. Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко говорил о том, что 31 декабря должен стать выходным днем, поскольку россиянам нужно готовиться встречать Новый год. «Нужно готовиться, встречать гостей и близких, поэтому, я считаю, что 31-е, 1-е, 2-е точно должны быть выходными», — аргументировал он. Кроме того, члены комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин и Светлана Бессараб считают очевидным тот факт, что 31 декабря люди «в лучшем случае работают до обеда».

Партия ЛДПР предложила сделать 31 декабря постоянным выходным днем. Госдума планирует рассмотреть законопроект «О внесении изменения в статью 112 Трудового кодекса РФ» в следующем месяце. «Напомню, что за вакханалия у нас творилась несколько лет назад. Приходилось вмешиваться президенту, премьеру, некоторые регионы объявляли выходной в этот день самостоятельно. Этой инициативой предлагается закрепить 31 декабря выходным днем на постоянной основе по всей стране», — рассказал «Известиям» глава комитета по социальной политике Ярослав Нилов. Он уточнил, что в 2020 году эту идею поддержал президент России Владимир Путин. Глава государства предлагал принять необходимые решения, чтобы 31 декабря было выходным днем для всех россиян. Авторы проекта подчеркивают, что несмотря на то, что этот день часто бывает рабочим, многие работники берут отгулы, оформляют отпуска без содержания, чтобы подготовится к Новому году. Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко говорил о том, что 31 декабря должен стать выходным днем, поскольку россиянам нужно готовиться встречать Новый год. «Нужно готовиться, встречать гостей и близких, поэтому, я считаю, что 31-е, 1-е, 2-е точно должны быть выходными», — аргументировал он. Кроме того, члены комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин и Светлана Бессараб считают очевидным тот факт, что 31 декабря люди «в лучшем случае работают до обеда».