20 ноября 2022
19 ноября 2022
18 ноября 2022

Почти половина работающих жителей ЯНАО получает более 100 тысяч рублей

ЯНАО занял второе место в рейтинге регионов по неравенству зарплат
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО 43,8% работников имеют зарплату более 100 тысяч рублей в месяц Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе 43,8% работников имеют заработную плату более 100 тысяч рублей в месяц. Ямал занял второе место в рейтинге российских регионов по уровню и распределению зарплат.

«Лучше всех дела обстоят в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах. Здесь выше 100 тысяч рублей получают более 40% работающих», — сообщили эксперты агентства РИА Рейтинг.

Диапазон распространенных зарплат в ЯНАО — от 60 до 152 тысяч рублей. 1,5% работников в округе зарабатывают менее 20 тысяч рублей в месяц. В 2021 году Ямал также располагался на второй строчке рейтинга, за прошлый период 40,5% сотрудников имели заплату более 100 тысяч рублей.

В пятерку также вошли Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Москва. Для расчета аналитики использовали данные официальной статистики по средним зарплатам в регионах за период с сентября 2021 по август 2022 года. Аутсайдерами стали Ингушетия и Калмыкия.

Ранее URA.RU писало, что города ЯНАО возглавили рейтинг городов России по уровню заработной платы. Новый Уренгой занимает первое место, а Салехард — второе.

ЯНАО расположился на втором месте рейтинга

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В Ямало-Ненецком автономном округе 43,8% работников имеют заработную плату более 100 тысяч рублей в месяц. Ямал занял второе место в рейтинге российских регионов по уровню и распределению зарплат. «Лучше всех дела обстоят в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах. Здесь выше 100 тысяч рублей получают более 40% работающих», — сообщили эксперты агентства РИА Рейтинг. Диапазон распространенных зарплат в ЯНАО — от 60 до 152 тысяч рублей. 1,5% работников в округе зарабатывают менее 20 тысяч рублей в месяц. В 2021 году Ямал также располагался на второй строчке рейтинга, за прошлый период 40,5% сотрудников имели заплату более 100 тысяч рублей. В пятерку также вошли Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Москва. Для расчета аналитики использовали данные официальной статистики по средним зарплатам в регионах за период с сентября 2021 по август 2022 года. Аутсайдерами стали Ингушетия и Калмыкия. Ранее URA.RU писало, что города ЯНАО возглавили рейтинг городов России по уровню заработной платы. Новый Уренгой занимает первое место, а Салехард — второе.
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