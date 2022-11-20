В ХМАО выросло число жителей, которые зарабатывают больше 100 тысяч

В Югре за год увеличилось число работающих жителей с заработной платой больше 100 тысяч рублей в месяц. В 2021 году этот показатель был 22,4%, в 2022 — 25%.
«В Ханты-Мансийском автономном округе доля работающих с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц составляет 25%. С зарплатой ниже 20 тысяч рублей — 2%», — сообщили аналитики агентства РИА Рейтинг.
ХМАО занял восьмую строчку рейтинга российских регионов по уровню и распределению зарплат. Для расчета эксперты использовали статистику с сентября 2021 года по август 2022 года. Диапазон распространенных зарплат в округе — от 45 до 100 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что Сургут (ХМАО) занял пятое место в федеральном рейтинге городов РФ по уровню заработных плат. На среднюю зарплату в городе можно купить 4,37 стандартных потребительских наборов.
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