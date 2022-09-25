25 сентября 2022
24 сентября 2022
23 сентября 2022

Сургут вошел в пятерку городов России по наибольшему уровню зарплат

РИА «Новости»: Сургут занял пятое место среди городов с наибольшими зарплатами
© Служба новостей «URA.RU»
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Сургут занял пятое место среди городов РФ в рейтинге по наибольшему уровню зарплат Фото:

Сургут (ХМАО) занял пятое место в федеральном рейтинге городов РФ по уровню заработных плат. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственные исследования.

«Эксперты рассчитали соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах России и стоимости фиксированного потребительского набора. На основе этих данных был составлен рейтинг российских городов по уровню зарплат», — сообщает агентство. Сургут занимает пятое место в этом рейтинге.

На среднюю зарплату в Сургуте можно купить 4,37 стандартных потребительских наборов. Стоимость товаров и услуг, входящих в этот набор, рассчитывалась исходя из средней стоимости по региону.

Также в исследовании отмечается, что средняя заработная плата по Сургуту приближается к отметке в 100 тыс. рублей. Эксперты предполагают, что больше 100 тыс. рублей сургутяне будут получать уже в ближайший год.

Ранее URA.RU рассказало, что ХМАО занял четвертое место по заработным платам. Больше половины жителей округа получают зарплату выше средней по стране.

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Сургут (ХМАО) занял пятое место в федеральном рейтинге городов РФ по уровню заработных плат. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственные исследования. «Эксперты рассчитали соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах России и стоимости фиксированного потребительского набора. На основе этих данных был составлен рейтинг российских городов по уровню зарплат», — сообщает агентство. Сургут занимает пятое место в этом рейтинге. На среднюю зарплату в Сургуте можно купить 4,37 стандартных потребительских наборов. Стоимость товаров и услуг, входящих в этот набор, рассчитывалась исходя из средней стоимости по региону. Также в исследовании отмечается, что средняя заработная плата по Сургуту приближается к отметке в 100 тыс. рублей. Эксперты предполагают, что больше 100 тыс. рублей сургутяне будут получать уже в ближайший год. Ранее URA.RU рассказало, что ХМАО занял четвертое место по заработным платам. Больше половины жителей округа получают зарплату выше средней по стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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