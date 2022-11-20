В Кургане продают асфальтобетонный завод по цене загородного дома в Москве

Курганский завод по производству бетона выставлен на продажу Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

В Курганской области за 21 млн 990 тысяч рублей продают дорожную компанию, ориентированную на производство асфальтобетона и строительство дорог. Объявление размещено на сайте Avito. Для сравнения, примерно столько же стоит 10-комнатный дом в Мытищах (Московская область).

«Продаю готовый бизнес. Дорожная компания занимается производством асфальтобетона и строительством дорог. Цена в рублях — 21 990 000», — написано в объявлении. Корреспондент URA.RU направил запрос владельцам производства — тюменской компании «Дор-Сервис», чтобы выяснить причины такого решения.

В сообщении указано, что общая производственная площадь предприятия — 22450 квадратных метров. В состав входит асфальтобетонный завод (ДС-185) и бетонный завод (ZZBOДС-185). Собственник утверждает, что территория полностью газифицирована, имеется здание охраны.

О тюменской компании, которая работает в Кургане, занимается строительством дорог и продает готовый бизнес, URA.RU писало в январе прошлого года. Тогда производство оценили в 69 млн рублей. В числе имущества компании значились автомобили и спецтехника. Продажу владелец связал с тем, что захотел вложить деньги в строительство здания.

Корреспонденты агентства сообщали также, что курганские чиновники продают кирпичный завод по цене «двушки». Стоимость недвижимого имущества составляет более трех миллионов рублей.