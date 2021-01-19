В Кургане продается тюменская компания

В Кургане дорожное предприятие из Тюмени продается за 69 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменская компания, которая работает в Кургане и занимается строительством дорог, продает готовый бизнес. Вырученные деньги владелец планирует потратить на то, чтобы достроить здание. Объявление о продаже размещено на сайте Avito.ru.

«Прoдaю готовый бизнес — дорожную компанию по производству асфальтобетона и строительство дорог. Стоимость 69 млн рублей», — указано в информации. В числе активов компании — прoизвoдcтвеннaя бaзa, аcфальтобетонный зaвод, здание oxраны. В списке автомобилей и спецтехники — дорожные катки, погрузчик, асфальтоукладчик и так далее.

В разговоре с URA.RU представитель компании пояснил, что предприятие действующее. Участвует и выигрывает в конкурсах на строительство дорог. При этом есть небольшая задержка с оплатой выполненных контрактов. Продажа связана с тем, что владелец хочет вложить деньги от продажи дорожной компании в строительство здания. «Мы не торопимся. Продастся — хорошо, нет — не критично, дальше продолжим работу будем строить дороги», — уточнил представитель предприятия.

Ранее агентство сообщало, что в Кургане на продажу выставлено 14 объектов общепита — кафе и ресторанов. Стоимость готового бизнеса колеблется от 230 тысяч рублей до 20 млн рублей. Также бизнесмены массово распродают магазины. На сайте с объявлениями размещено более 10 предложений. Стоимость колеблется от 150 тысяч до 37,7 млн рублей.