Аналитики раскрыли диапазон самых распространенных зарплат в Курганской области

Большинство жителей Курганской области получают от 19 до 40 тысяч рублей в месяц

21 ноября 2022 в 05:00 Размер текста - 17 +

Диапазон самых распространенных зарплат курганцев равен 21 тысяче рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Большинство работающих жителей Курганской области получают зарплату, не превышающую 40 тысяч рублей в месяц. К таким выводам пришли аналитики РИА Рейтинг, проанализировав статистику по регионам России. «Диапазон самых распространенных зарплат в Курганской области — от 19 до 40 тысяч рублей», — указано в исследовании. Доля работающих граждан с зарплатой ниже 20 тысяч рублей составляет 28,4%. При этом доля работающих зауральцев, получающих больше 100 тысяч рублей — 1,9%. Регион занимает 69-ю строчку рейтинга. В него включены 85 субъектов Российской Федерации. Расчет был произведен на основе данных статистики по средним зарплатам на территориях за год (с сентября 2021 по август 2022 года). Ранее URA.RU писало, что Курганская область оказалась на 25 месте рейтинга регионов страны по ипотечной долговой нагрузке. Эксперты учитывали соотношение ежемесячного платежа по ипотеке к средней зарплате проживающих на территории.

Большинство работающих жителей Курганской области получают зарплату, не превышающую 40 тысяч рублей в месяц. К таким выводам пришли аналитики РИА Рейтинг, проанализировав статистику по регионам России. «Диапазон самых распространенных зарплат в Курганской области — от 19 до 40 тысяч рублей», — указано в исследовании. Доля работающих граждан с зарплатой ниже 20 тысяч рублей составляет 28,4%. При этом доля работающих зауральцев, получающих больше 100 тысяч рублей — 1,9%. Регион занимает 69-ю строчку рейтинга. В него включены 85 субъектов Российской Федерации. Расчет был произведен на основе данных статистики по средним зарплатам на территориях за год (с сентября 2021 по август 2022 года). Ранее URA.RU писало, что Курганская область оказалась на 25 месте рейтинга регионов страны по ипотечной долговой нагрузке. Эксперты учитывали соотношение ежемесячного платежа по ипотеке к средней зарплате проживающих на территории.