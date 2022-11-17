В ХМАО на выходных придет резкое потепление

18 ноября 2022 в 19:25 Размер текста - 17 +

В ХМАО придет резкое потепление на выходных до -3 градусов Фото: Александр Елизаров © URA.RU В ХМАО на выходных температура за ночь поднимется с 24-29 градусов мороза до -3 градусов. Прогноз погоды подготовили специалисты Гидрометцентра ХМАО. «19 ноября днем местами небольшой снег. В отдельных районах метель. Температура ночью -13,-18 градусов, днем -10,-15 градусов. 20 ноября, днем повсеместно небольшой снег. Температура ночью -14,-19 градусов, при прояснениях -24,-29 градусов, днем -10,-15 градусов, местами по западным районам -3,-8 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра. По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске средняя температура на выходных составит 9-10 градусов ниже нуля. В субботу ожидается небольшой снег. Ветер с порывами до 14 м/с. В Сургуте в субботу и воскресенье выпадет небольшой снег. Средняя температура днем составит -13-14 градусов. Ночью ожидается похолодание до -27 градусов, однако после этого температура снова резко поднимется до -10 градусов днем. Ветер будет достигать 12 м/с. В Нижневартовске, в отличие от восточных районов ХМАО, потепление не придет. Дневная температура составит -15 градусов, к воскресенью опустится до -19 градусов, а ночью снизится до 28 градусов мороза. В субботу ожидается небольшой снег и ветер до 12 м/с.

В ХМАО на выходных температура за ночь поднимется с 24-29 градусов мороза до -3 градусов. Прогноз погоды подготовили специалисты Гидрометцентра ХМАО. «19 ноября днем местами небольшой снег. В отдельных районах метель. Температура ночью -13,-18 градусов, днем -10,-15 градусов. 20 ноября, днем повсеместно небольшой снег. Температура ночью -14,-19 градусов, при прояснениях -24,-29 градусов, днем -10,-15 градусов, местами по западным районам -3,-8 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра. По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске средняя температура на выходных составит 9-10 градусов ниже нуля. В субботу ожидается небольшой снег. Ветер с порывами до 14 м/с. В Сургуте в субботу и воскресенье выпадет небольшой снег. Средняя температура днем составит -13-14 градусов. Ночью ожидается похолодание до -27 градусов, однако после этого температура снова резко поднимется до -10 градусов днем. Ветер будет достигать 12 м/с. В Нижневартовске, в отличие от восточных районов ХМАО, потепление не придет. Дневная температура составит -15 градусов, к воскресенью опустится до -19 градусов, а ночью снизится до 28 градусов мороза. В субботу ожидается небольшой снег и ветер до 12 м/с.