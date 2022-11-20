Часть российских компаний хотят отказаться от премий в 2023 году

21 ноября 2022 в 07:29 Размер текста - 17 +

Причина отказа работодателей от премий — кризис и желание сэкономить Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Около 10% российских компаний намерены сократить или вовсе избавиться от денежных поощрений сотрудников в 2023 году. Причина тому — кризис и желание компаний сэкономить. Об этом сообщают результаты опроса «Работа.ру» и «СберПодбора». «В следующем году 7% работодателей планируют сократить бонусы для своих сотрудников, а еще 2% — полностью от них отказаться», — пишут «Известия», опираясь на результаты ноябрьских исследований. Там также добавили, что сейчас дополнительные бонусы для работников предлагают лишь 71% компаний. Ранее сервисы сообщали, что 63% работодателей отказались выплачивать новогодние премии. Основная причина такого решения — это кризис и желание компаний сэкономить. Также немаловажной причиной является снижение конкуренции за кандидатов.

Около 10% российских компаний намерены сократить или вовсе избавиться от денежных поощрений сотрудников в 2023 году. Причина тому — кризис и желание компаний сэкономить. Об этом сообщают результаты опроса «Работа.ру» и «СберПодбора». «В следующем году 7% работодателей планируют сократить бонусы для своих сотрудников, а еще 2% — полностью от них отказаться», — пишут «Известия», опираясь на результаты ноябрьских исследований. Там также добавили, что сейчас дополнительные бонусы для работников предлагают лишь 71% компаний. Ранее сервисы сообщали, что 63% работодателей отказались выплачивать новогодние премии. Основная причина такого решения — это кризис и желание компаний сэкономить. Также немаловажной причиной является снижение конкуренции за кандидатов.