20 ноября 2022

Часть российских компаний хотят отказаться от премий в 2023 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Причина отказа работодателей от премий — кризис и желание сэкономить Фото:

Около 10% российских компаний намерены сократить или вовсе избавиться от денежных поощрений сотрудников в 2023 году. Причина тому — кризис и желание компаний сэкономить. Об этом сообщают результаты опроса «Работа.ру» и «СберПодбора».

«В следующем году 7% работодателей планируют сократить бонусы для своих сотрудников, а еще 2% — полностью от них отказаться», — пишут «Известия», опираясь на результаты ноябрьских исследований. Там также добавили, что сейчас дополнительные бонусы для работников предлагают лишь 71% компаний. Ранее сервисы сообщали, что 63% работодателей отказались выплачивать новогодние премии.

Основная причина такого решения — это кризис и желание компаний сэкономить. Также немаловажной причиной является снижение конкуренции за кандидатов.

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Около 10% российских компаний намерены сократить или вовсе избавиться от денежных поощрений сотрудников в 2023 году. Причина тому — кризис и желание компаний сэкономить. Об этом сообщают результаты опроса «Работа.ру» и «СберПодбора». «В следующем году 7% работодателей планируют сократить бонусы для своих сотрудников, а еще 2% — полностью от них отказаться», — пишут «Известия», опираясь на результаты ноябрьских исследований. Там также добавили, что сейчас дополнительные бонусы для работников предлагают лишь 71% компаний. Ранее сервисы сообщали, что 63% работодателей отказались выплачивать новогодние премии. Основная причина такого решения — это кризис и желание компаний сэкономить. Также немаловажной причиной является снижение конкуренции за кандидатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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