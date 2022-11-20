ПФР отказал пермскому педагогу с 25-летним стажем в пенсии

21 ноября 2022 в 08:49 Размер текста - 17 +

В Пенсионном фонде не включили 4,5 месяцев работы в стаж педагога Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Отделение Пенсионного фонда России в Перми отказало местному педагогу в назначении досрочной пенсии. Из стажа работы пермячки были исключены несколько периодов, из-за чего в положенном пособии ей было отказано. Преподаватель смогла оспорить это решение в суде. Об этом сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми. «Обязать Государственное учреждение — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по включить в специальный стаж ФИО3, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. Обязать Государственное учреждение — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по назначить ФИО3 досрочную страховую пенсию по старости», — говорится на сайте. В суде пермячка заявила, что ее общий стаж работы педагогом начальных классов составляет более 25 лет. В фонде ей не зачли в стаж несколько периодов работы, когда истица находилась на учебном отдыхе. Также ответчик заявил, что истец нарушила сроки подачи заявления для предоставления досрочной пенсии. Разобравшись, суд выяснил, что ПФР несправедливо убрал из стажа пермячки 4,5 месяцев и, что педагог фактически не нарушала сроков подачи заявления. В итоге суд решил, что истец имеет право на досрочную пенсию. Ранее URA.RU писало, что житель краевой столицы засудил Пенсионный Фонд России за то, что ему не назначили положенную пенсию. В фонде не учли несколько лет стажа работы пермяка с тяжелыми условиями труд.

Отделение Пенсионного фонда России в Перми отказало местному педагогу в назначении досрочной пенсии. Из стажа работы пермячки были исключены несколько периодов, из-за чего в положенном пособии ей было отказано. Преподаватель смогла оспорить это решение в суде. Об этом сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми. «Обязать Государственное учреждение — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по включить в специальный стаж ФИО3, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. Обязать Государственное учреждение — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по назначить ФИО3 досрочную страховую пенсию по старости», — говорится на сайте. В суде пермячка заявила, что ее общий стаж работы педагогом начальных классов составляет более 25 лет. В фонде ей не зачли в стаж несколько периодов работы, когда истица находилась на учебном отдыхе. Также ответчик заявил, что истец нарушила сроки подачи заявления для предоставления досрочной пенсии. Разобравшись, суд выяснил, что ПФР несправедливо убрал из стажа пермячки 4,5 месяцев и, что педагог фактически не нарушала сроков подачи заявления. В итоге суд решил, что истец имеет право на досрочную пенсию. Ранее URA.RU писало, что житель краевой столицы засудил Пенсионный Фонд России за то, что ему не назначили положенную пенсию. В фонде не учли несколько лет стажа работы пермяка с тяжелыми условиями труд.