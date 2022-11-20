Прокуратура ЯНАО помогла пенсионеру получить жилье

Пенсионер жил в помещении, которое было признано аварийным Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пенсионер из Тазовского района (ЯНАО) после вмешательства прокуратуры получил благоустроенное жилое помещение. Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, до этого мужчина проживал в аварийном доме.

«Установлено, что заявитель проживал на условиях договора социального найма в многоквартирном доме по ул. Подгорная в с. Находка, который признан аварийным и подлежащим сносу. По результатам рассмотрения внесенного прокурором представления пожилому гражданину для постоянного проживания предоставлен лишь вагон-дом, который не соответствовал всем требованиям», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в итоге мэрию обязали предоставить мужчине жилье вне очереди. На данный момент пенсионеру выдали комфортное жилье на условиях договора социального найма.

Ранее сообщалось, что прокуратура помогла ребенку получить компенсацию морального вреда. Представителю несовершеннолетнего не перечисляли деньга на протяжении семи месяцев.