Прокуратура ЯНАО помогла ребенку получить компенсацию морального вреда

После вмешательства прокуратуры, пристав перечислил деньги ребенку Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Прокуратура Нового Уренгоя (ЯНАО) устранила нарушение закона в отношении несовершеннолетнего. Судебный пристав-исполнитель в течение семи месяцев не перечислял денежные средства, взысканные по суду.

«Установлено, что судебный пристав-исполнитель отделения, взыскав компенсацию морального вреда с подсудимого в пользу ребенка за причиненное преступление в размере более 41 тыс. рублей, на протяжении 7 месяцев не перечислял их законному представителю несовершеннолетнего», — сообщает сайт прокуратуры РФ по ЯНАО.

Надзорным органом данное нарушение было пресечено. Денежные средства в полном объеме перечислены взыскателю.

Ранее URA.RU сообщало о директоре транспортного предприятия в поселке Тазовский (ЯНАО), отказавшем осужденной в трудоустройстве. После вмешательства прокуратуры ЯНАО директор был оштрафован, осужденной нашли другое место работы.