19 октября 2022
18 октября 2022

Прокуратура ЯНАО помогла ребенку получить компенсацию морального вреда

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск , прокуратура, папка сделами, с делами
После вмешательства прокуратуры, пристав перечислил деньги ребенку Фото:

Прокуратура Нового Уренгоя (ЯНАО) устранила нарушение закона в отношении несовершеннолетнего. Судебный пристав-исполнитель в течение семи месяцев не перечислял денежные средства, взысканные по суду.

«Установлено, что судебный пристав-исполнитель отделения, взыскав компенсацию морального вреда с подсудимого в пользу ребенка за причиненное преступление в размере более 41 тыс. рублей, на протяжении 7 месяцев не перечислял их законному представителю несовершеннолетнего», — сообщает сайт прокуратуры РФ по ЯНАО.

Надзорным органом данное нарушение было пресечено. Денежные средства в полном объеме перечислены взыскателю.

Ранее URA.RU сообщало о директоре транспортного предприятия в поселке Тазовский (ЯНАО), отказавшем осужденной в трудоустройстве. После вмешательства прокуратуры ЯНАО директор был оштрафован, осужденной нашли другое место работы.

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Прокуратура Нового Уренгоя (ЯНАО) устранила нарушение закона в отношении несовершеннолетнего. Судебный пристав-исполнитель в течение семи месяцев не перечислял денежные средства, взысканные по суду. «Установлено, что судебный пристав-исполнитель отделения, взыскав компенсацию морального вреда с подсудимого в пользу ребенка за причиненное преступление в размере более 41 тыс. рублей, на протяжении 7 месяцев не перечислял их законному представителю несовершеннолетнего», — сообщает сайт прокуратуры РФ по ЯНАО. Надзорным органом данное нарушение было пресечено. Денежные средства в полном объеме перечислены взыскателю. Ранее URA.RU сообщало о директоре транспортного предприятия в поселке Тазовский (ЯНАО), отказавшем осужденной в трудоустройстве. После вмешательства прокуратуры ЯНАО директор был оштрафован, осужденной нашли другое место работы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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