Дочка «РЖД» продает в Екатеринбурге общежитие возле вокзала за 50 млн

«РЖДстрой» ищет покупателя для трехэтажного здания с общежитием в Трамвайном переулке, 10 в Екатеринбурге (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дочерняя компания «РЖД» продает в Екатеринбурге трехэтажное здание по адресу Трамвайный переулок, 10. Внутри располагаются офисы и действующее общежитие, где проживают 18 человек. Первоначальная цена объекта — 50 млн рублей, следует из объявления, опубликованного на сайте «Авито».

«„РЖДстрой“ предлагает к продаже имущественный комплекс, расположенный по адресу Екатеринбург, переулок Трамвайный, 10. Площадь здания с землей 3390,8 квадратных метра. В состав комплекса входят: помещения общежития, помещения офиса в здании литер А, сооружение (нежилое)…», — говорится в объявлении.

Всего в имущественный комплекс входят восемь объектов и земельный участок. Их продают с помощью аукциона, первоначальная стоимость лота 50,1 млн рублей. Победителя выберут 25 ноября, заявки принимают на электронной площадке «РТС-тендер». В документации к лоту также указано, что общежитие располагается на третьем этаже здания, там проживают 18 человек, в том числе четыре ребенка.

Ранее «РЖДстрой» выставила на продажу долгострой на улице Широтной в Тюмени. Многоквартирный девятиэтажный дом оценили в один миллион рублей.