Дочка «РЖД» выставила на продажу долгострой на Широтной в Тюмени

Дочка «РЖД» выставила на продажу за 1 миллион рублей долгострой на улице Широтной в Тюмени

16 сентября 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

Долгострой дочки «РЖД» выставили на продажу за один миллион рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Дочерняя компания «РЖД» выставила на продажу долгострой на улице Широтной в Тюмени. Соответствующее объявление размещено на платформе Avito. Компания оценила здание в один миллион рублей. «Объект незавершенного строительства на улице Широтной, 211 — многоквартирный девятиэтажный жилой дом. Площадь 7 тысяч 892,6 квадратных метров. Стоимость один миллион рублей. Объект расположен на земельном участке площадью 4 тысячи 140 квадратных метров», — указано в объявлении. Также в объявлении говорится, что продажа долгостроя будет осуществляться с помощью аукциона в конце октября текущего года. Сам дом, как известно агентству, начали строить 15 лет назад. В начале 2022 года главное управление строительства Тюменской области признало данное здание опасным, после чего мэрия подала иск на застройщика «РЖДстрой» в суд с требованием убрать постройку. Дочка российских железных дорог неоднократно привлекалась к административной ответственности. На звонки агентства в компании «РЖДстрой» не ответили. Им был направлен письменный запрос. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени решилась судьба заброшенного общежития на улице Мельникайте. А также агентство сообщило о том, что тюменские власти обяжут вести реестр долгостроев.

Дочерняя компания «РЖД» выставила на продажу долгострой на улице Широтной в Тюмени. Соответствующее объявление размещено на платформе Avito. Компания оценила здание в один миллион рублей. «Объект незавершенного строительства на улице Широтной, 211 — многоквартирный девятиэтажный жилой дом. Площадь 7 тысяч 892,6 квадратных метров. Стоимость один миллион рублей. Объект расположен на земельном участке площадью 4 тысячи 140 квадратных метров», — указано в объявлении. Также в объявлении говорится, что продажа долгостроя будет осуществляться с помощью аукциона в конце октября текущего года. Сам дом, как известно агентству, начали строить 15 лет назад. В начале 2022 года главное управление строительства Тюменской области признало данное здание опасным, после чего мэрия подала иск на застройщика «РЖДстрой» в суд с требованием убрать постройку. Дочка российских железных дорог неоднократно привлекалась к административной ответственности. На звонки агентства в компании «РЖДстрой» не ответили. Им был направлен письменный запрос. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени решилась судьба заброшенного общежития на улице Мельникайте. А также агентство сообщило о том, что тюменские власти обяжут вести реестр долгостроев.