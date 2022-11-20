Житель Сургута убил свою жену и попытался покончить с собой

21 ноября 2022 в 11:16 Размер текста - 17 +

Житель Сургута Василий Обидченко убил жену Анжелу Арантееву (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Сургута Василий Обидченко убил свою жену Анжелу Арантееву ножом и попытался покончить жизнь самоубийством. Это произошло из-за разрыва отношений, рассказали URA.RU в пресс-службе СУ СК по ХМАО. «По версии следствия, подозреваемый, из ревности, а также мести за прекращение отношений, нанес не менее трех ударов ножом в область грудной клетки своей 29-летней супруге. От полученных травм потерпевшая скончалась, а подозреваемый скрылся с места происшествия», — сказали в пресс-службе. После этого он попытался покончить жизнь самоубийством, однако ему успели оказать медицинскую помощь и госпитализировали. Очевидцы произошедшего в соцсетях рассказали, что Обидченко на протяжении долгого времени избивал и издевался над Арантеевой, в том числе на глазах у коллег. По словам местных жителей, у семьи было двое детей. Перед убийством Арантеева передала младшего ребенка мужу, так как не запрещала им общаться с отцом. Подозреваемый усадил его в машину, после чего вернулся и ударил женщину ножом. Обидченко отвез ребенка к родителям, после чего совершил попытку суицида, но заранее вызвал скорую помощь. В пресс-службе следкома официально слова очевидцев не прокомментировали, сказав, что подробности произошедшего будут выясняться. «По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, подозреваемый задержан», — заключили в следкоме.

Житель Сургута Василий Обидченко убил свою жену Анжелу Арантееву ножом и попытался покончить жизнь самоубийством. Это произошло из-за разрыва отношений, рассказали URA.RU в пресс-службе СУ СК по ХМАО. «По версии следствия, подозреваемый, из ревности, а также мести за прекращение отношений, нанес не менее трех ударов ножом в область грудной клетки своей 29-летней супруге. От полученных травм потерпевшая скончалась, а подозреваемый скрылся с места происшествия», — сказали в пресс-службе. После этого он попытался покончить жизнь самоубийством, однако ему успели оказать медицинскую помощь и госпитализировали. Очевидцы произошедшего в соцсетях рассказали, что Обидченко на протяжении долгого времени избивал и издевался над Арантеевой, в том числе на глазах у коллег. По словам местных жителей, у семьи было двое детей. Перед убийством Арантеева передала младшего ребенка мужу, так как не запрещала им общаться с отцом. Подозреваемый усадил его в машину, после чего вернулся и ударил женщину ножом. Обидченко отвез ребенка к родителям, после чего совершил попытку суицида, но заранее вызвал скорую помощь. В пресс-службе следкома официально слова очевидцев не прокомментировали, сказав, что подробности произошедшего будут выясняться. «По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, подозреваемый задержан», — заключили в следкоме.