Незаконную майнинговую ферму в Екатеринбурге обнаружили с помощью тепловизора

Специалисты «Россети Урал» — «Екатеринбург» пресекли хищение электроэнергии майнинговой фермой

Майнинговая ферма была обнаружена в столице Урала Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Специалисты «Россети Урал» — «Екатеринбург» пресекли хищение электроэнергии майнинговой фермой. Подключение к трансформаторной подстанции было обнаружено с помощью тепловизора. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.

«Сотрудниками было обнаружено самовольное подключение к трансформаторной подстанции в Екатеринбурге. В одном из гаражей, который располагался рядом с частным домом, энергетики обнаружили работающее оборудование для майнинга криптовалюты. Для фиксации данного факта был организован допвыезд сотрудников с тепловизионным оборудованием. В тот же день бездоговорное потребление было пресечено», — сказано в сообщении.

По данным «Россети Урал» — «Екатеринбург», в ходе проверки установлен владелец жилого дома, который и организовал незаконную майнинговую ферму. «Потребитель факт работы майнингового оборудования признал. Сумма ущерба составила 190 тысяч рублей», — отметили в электросетевой компании.

Ранее URA.RU писало, что специалистами «Россети Урал» — «Екатеринбург» было обнаружено самовольное подключение к трансформаторной подстанции в Орджоникидзевском районе на улице Космонавтов (Екатеринбург). Посредством наблюдения с воздуха квадракоптером установлено, что на данном земельном участке было расположено оборудование для майнинга криптовалюты.