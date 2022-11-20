Незаконную майнинговую ферму в Екатеринбурге обнаружили с помощью тепловизора

Специалисты «Россети Урал» — «Екатеринбург» пресекли хищение электроэнергии майнинговой фермой. Подключение к трансформаторной подстанции было обнаружено с помощью тепловизора. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.
«Сотрудниками было обнаружено самовольное подключение к трансформаторной подстанции в Екатеринбурге. В одном из гаражей, который располагался рядом с частным домом, энергетики обнаружили работающее оборудование для майнинга криптовалюты. Для фиксации данного факта был организован допвыезд сотрудников с тепловизионным оборудованием. В тот же день бездоговорное потребление было пресечено», — сказано в сообщении.
По данным «Россети Урал» — «Екатеринбург», в ходе проверки установлен владелец жилого дома, который и организовал незаконную майнинговую ферму. «Потребитель факт работы майнингового оборудования признал. Сумма ущерба составила 190 тысяч рублей», — отметили в электросетевой компании.
Ранее URA.RU писало, что специалистами «Россети Урал» — «Екатеринбург» было обнаружено самовольное подключение к трансформаторной подстанции в Орджоникидзевском районе на улице Космонавтов (Екатеринбург). Посредством наблюдения с воздуха квадракоптером установлено, что на данном земельном участке было расположено оборудование для майнинга криптовалюты.
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Специалисты «Россети Урал» — «Екатеринбург» пресекли хищение электроэнергии майнинговой фермой. Подключение к трансформаторной подстанции было обнаружено с помощью тепловизора. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «Сотрудниками было обнаружено самовольное подключение к трансформаторной подстанции в Екатеринбурге. В одном из гаражей, который располагался рядом с частным домом, энергетики обнаружили работающее оборудование для майнинга криптовалюты. Для фиксации данного факта был организован допвыезд сотрудников с тепловизионным оборудованием. В тот же день бездоговорное потребление было пресечено», — сказано в сообщении. По данным «Россети Урал» — «Екатеринбург», в ходе проверки установлен владелец жилого дома, который и организовал незаконную майнинговую ферму. «Потребитель факт работы майнингового оборудования признал. Сумма ущерба составила 190 тысяч рублей», — отметили в электросетевой компании. Ранее URA.RU писало, что специалистами «Россети Урал» — «Екатеринбург» было обнаружено самовольное подключение к трансформаторной подстанции в Орджоникидзевском районе на улице Космонавтов (Екатеринбург). Посредством наблюдения с воздуха квадракоптером установлено, что на данном земельном участке было расположено оборудование для майнинга криптовалюты.