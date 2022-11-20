В тюменском арбитраже не нашли желающих занять важный пост

21 ноября 2022 в 12:10 Размер текста - 17 +

Тюменский Арбитражный суд остался без секретаря судебного заседания Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Тюменский Арбитражный суд признал несостоявшимся конкурс на должность секретаря судебного заседания из-за отсутствия желающих. Информация размещена на сайте Арбитражного суда Тюменской области. «Конкурс признан несостоявшимся. В связи с отсутствием заявлений на участие в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения должности государственной гражданской службы: секретаря судебного заседания отдела обеспечения судопроизводства, объявленного 28 октября 2022 года», — сказано в документе. О том, когда будет объявлен следующий конкурс, информация отсутствует. Должность секретаря судебного заседания подразумевает ведение делопроизводства суда, организацию судебных процессов и заседаний, извещение участников дела. О прочих должностных обязанностях можно узнать на портале «Госслужба». Ранее URA.RU сообщало о том, что в тюменской мэрии создают карьерный лифт для чиновников. Проект «Молодежная администрация» запустят в 2023 году.

Тюменский Арбитражный суд признал несостоявшимся конкурс на должность секретаря судебного заседания из-за отсутствия желающих. Информация размещена на сайте Арбитражного суда Тюменской области. «Конкурс признан несостоявшимся. В связи с отсутствием заявлений на участие в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения должности государственной гражданской службы: секретаря судебного заседания отдела обеспечения судопроизводства, объявленного 28 октября 2022 года», — сказано в документе. О том, когда будет объявлен следующий конкурс, информация отсутствует. Должность секретаря судебного заседания подразумевает ведение делопроизводства суда, организацию судебных процессов и заседаний, извещение участников дела. О прочих должностных обязанностях можно узнать на портале «Госслужба». Ранее URA.RU сообщало о том, что в тюменской мэрии создают карьерный лифт для чиновников. Проект «Молодежная администрация» запустят в 2023 году.