В тюменском арбитраже не нашли желающих занять важный пост

Тюменский Арбитражный суд признал несостоявшимся конкурс на должность секретаря судебного заседания из-за отсутствия желающих. Информация размещена на сайте Арбитражного суда Тюменской области.
«Конкурс признан несостоявшимся. В связи с отсутствием заявлений на участие в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения должности государственной гражданской службы: секретаря судебного заседания отдела обеспечения судопроизводства, объявленного 28 октября 2022 года», — сказано в документе.
О том, когда будет объявлен следующий конкурс, информация отсутствует. Должность секретаря судебного заседания подразумевает ведение делопроизводства суда, организацию судебных процессов и заседаний, извещение участников дела. О прочих должностных обязанностях можно узнать на портале «Госслужба».
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