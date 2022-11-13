В тюменской мэрии создают карьерный лифт для чиновников

14 ноября 2022 в 15:58 Размер текста - 17 +

Молодежная администрация возобновит работу с 2023 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмени возобновит работу молодежный кадровый резерв администрации. Об этом URA.RU сообщили источники из тюменской мэрии. Проект «Молодежная администрация» запустится в 2023 году. «Уже собрана рабочая группа по проекту, в нее вошли чиновники из департамента по спорту и молодежной политике, общественники и представители прошлых созывов молодежной администрации», — рассказал представитель администрации города. По его словам, представители молодежной администрации будут разрабатывать и реализовывать социальные проекты и акции, посещать заседания городской думы и обучающие мероприятия от сотрудников департаментов администрации Тюмени. Считается, что участники проекта будут иметь негласные привилегии при поступлении на муниципальную службу. По информации собеседника URA.RU, на собрании рабочей группы обсуждался объем финансирования Молодежной администрации. В прошлом этот проект, работающий с 2015 года, закрылся из-за недостаточного финансового обеспечения. По словам нашего источника, одним из кураторов проекта будет экс-депутат Тюменской городской думы Виктория Чепик. Ранее URA.RU сообщало, что для работы в тюменских госорганах набирают молодежь. Молодым тюменцам предлагали пройти подготовку в сфере публичной политики и государственного управления.

В Тюмени возобновит работу молодежный кадровый резерв администрации. Об этом URA.RU сообщили источники из тюменской мэрии. Проект «Молодежная администрация» запустится в 2023 году. «Уже собрана рабочая группа по проекту, в нее вошли чиновники из департамента по спорту и молодежной политике, общественники и представители прошлых созывов молодежной администрации», — рассказал представитель администрации города. По его словам, представители молодежной администрации будут разрабатывать и реализовывать социальные проекты и акции, посещать заседания городской думы и обучающие мероприятия от сотрудников департаментов администрации Тюмени. Считается, что участники проекта будут иметь негласные привилегии при поступлении на муниципальную службу. По информации собеседника URA.RU, на собрании рабочей группы обсуждался объем финансирования Молодежной администрации. В прошлом этот проект, работающий с 2015 года, закрылся из-за недостаточного финансового обеспечения. По словам нашего источника, одним из кураторов проекта будет экс-депутат Тюменской городской думы Виктория Чепик. Ранее URA.RU сообщало, что для работы в тюменских госорганах набирают молодежь. Молодым тюменцам предлагали пройти подготовку в сфере публичной политики и государственного управления.