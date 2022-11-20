Челябинку, заблудившуюся в лесу, всю ночь искали спасатели

Отряд ПСС искал в лесу жительницу Усть-Катава до 4 утра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительницу Усть-Катава (Челябинская область), которая заблудилась в лесу, всю ночь искали спасатели. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ПСС региона.

«21 ноября ночью к диспетчерам ЕДДС Катав-Ивановска обратился за помощью житель Усть-Катава. Он сообщил, что около 19 часов к нему дозвонилась знакомая, которая рассказала, что заблудилась в лесу и после этого перестала выходить на связь», — пояснили URA.RU в ведомстве.

Как оказалось, женщина выходные решила провести с компанией на природе. Местом отдыха друзья выбрали лес рядом с Катав-Ивановском. Как женщина оказалась в лесу одна, выясняет полиция.

При поиске спасатели полагались на данные, которые сообщила потерпевшая в своем телефонном звонке. А именно цифры с квартального столба, который встретился ей на пути. Сотрудники патрульно-постовой службы (ПСС) обследовали лес до 4 утра с применением снегоходов и внедорожников. Пострадавшую нашли в охотничьем домике. Медицинская помощь женщине не потребовалась.

Ранее челябинец замерз в лесу по пути из села в город. Мужчина провел на морозе около суток и только утром перестал отвечать на звонки.