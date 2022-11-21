Марочко: ВСУ отказались от атак и перешли в «глухую оборону» под Артемовском

21 ноября 2022 в 12:05 Размер текста - 17 +

ВСУ престали наступать из-за потерь техники и живой силы, заявил Марочко Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины под Артемовском отказались от наступления и перешли в оборону. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «Украинское командование отказалось от действий наступательного характера и сосредоточилось на сдерживании ранее занимаемых позиций», — написал Марочко в своем telegram-канале. Он добавил, что причиной тому стали ежедневные потери ВСУ в технике и живой силе. Ранее один из бойцов ЧВК «Вагнер» сообщил о том, что под Артемовском были разбиты бригады украинских военных. Его слова приводит RT.

Вооруженные силы Украины под Артемовском отказались от наступления и перешли в оборону. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «Украинское командование отказалось от действий наступательного характера и сосредоточилось на сдерживании ранее занимаемых позиций», — написал Марочко в своем telegram-канале. Он добавил, что причиной тому стали ежедневные потери ВСУ в технике и живой силе. Ранее один из бойцов ЧВК «Вагнер» сообщил о том, что под Артемовском были разбиты бригады украинских военных. Его слова приводит RT.