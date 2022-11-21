Марочко: ВСУ отказались от атак и перешли в «глухую оборону» под Артемовском

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, спецназ украины
ВСУ престали наступать из-за потерь техники и живой силы, заявил Марочко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины под Артемовском отказались от наступления и перешли в оборону. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Украинское командование отказалось от действий наступательного характера и сосредоточилось на сдерживании ранее занимаемых позиций», — написал Марочко в своем telegram-канале. Он добавил, что причиной тому стали ежедневные потери ВСУ в технике и живой силе.

Ранее один из бойцов ЧВК «Вагнер» сообщил о том, что под Артемовском были разбиты бригады украинских военных. Его слова приводит RT.

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Вооруженные силы Украины под Артемовском отказались от наступления и перешли в оборону. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «Украинское командование отказалось от действий наступательного характера и сосредоточилось на сдерживании ранее занимаемых позиций», — написал Марочко в своем telegram-канале. Он добавил, что причиной тому стали ежедневные потери ВСУ в технике и живой силе. Ранее один из бойцов ЧВК «Вагнер» сообщил о том, что под Артемовском были разбиты бригады украинских военных. Его слова приводит RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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