20 ноября 2022
19 ноября 2022

В Челябинске в организм маленькой девочки попали наркотики отца

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над бутлегерами . Екатеринбург , судья, суд
Суд назначил челябинцу наказание в виде 1 года 2 месяцев ограничения свободы Фото:

В Челябинске в организм маленькой девочки попали наркотики отца, в результате чего ребенку был причинен тяжкий вред здоровью. Об этом URA.RU сообщили 21 ноября в пресс-службе областной прокуратуры

«В суде установлено, что мужчина курил наркотик через пластиковую трубку рядом с детской кроваткой, в которой находилась его малолетняя дочь. Пары от употребляемого средства попали в организм малолетней», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Судебная экспертиза установила, что ребенок получил острое отравление наркотическим веществом. В результате девочка получила тяжкий вред здоровью.

В мировом суде № 10 Курчатовского района Челябинска мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Суд назначил челябинцу наказание в виде года и двух месяцев ограничения свободы.

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В Челябинске в организм маленькой девочки попали наркотики отца, в результате чего ребенку был причинен тяжкий вред здоровью. Об этом URA.RU сообщили 21 ноября в пресс-службе областной прокуратуры «В суде установлено, что мужчина курил наркотик через пластиковую трубку рядом с детской кроваткой, в которой находилась его малолетняя дочь. Пары от употребляемого средства попали в организм малолетней», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. Судебная экспертиза установила, что ребенок получил острое отравление наркотическим веществом. В результате девочка получила тяжкий вред здоровью. В мировом суде № 10 Курчатовского района Челябинска мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Суд назначил челябинцу наказание в виде года и двух месяцев ограничения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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