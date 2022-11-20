Суд назначил челябинцу наказание в виде 1 года 2 месяцев ограничения свободы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Челябинске в организм маленькой девочки попали наркотики отца, в результате чего ребенку был причинен тяжкий вред здоровью. Об этом URA.RU сообщили 21 ноября в пресс-службе областной прокуратуры

«В суде установлено, что мужчина курил наркотик через пластиковую трубку рядом с детской кроваткой, в которой находилась его малолетняя дочь. Пары от употребляемого средства попали в организм малолетней», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Судебная экспертиза установила, что ребенок получил острое отравление наркотическим веществом. В результате девочка получила тяжкий вред здоровью.

В мировом суде № 10 Курчатовского района Челябинска мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Суд назначил челябинцу наказание в виде года и двух месяцев ограничения свободы.