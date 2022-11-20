В Челябинске в организм маленькой девочки попали наркотики отца, в результате чего ребенку был причинен тяжкий вред здоровью. Об этом URA.RU сообщили 21 ноября в пресс-службе областной прокуратуры
«В суде установлено, что мужчина курил наркотик через пластиковую трубку рядом с детской кроваткой, в которой находилась его малолетняя дочь. Пары от употребляемого средства попали в организм малолетней», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Судебная экспертиза установила, что ребенок получил острое отравление наркотическим веществом. В результате девочка получила тяжкий вред здоровью.
В мировом суде № 10 Курчатовского района Челябинска мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Суд назначил челябинцу наказание в виде года и двух месяцев ограничения свободы.
Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog