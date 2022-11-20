Пермякам предлагают сыграть в игру «Назад в СССР»

Мероприятие состоится в ресторане «Одесса»
Пермякам предложили сыграть в тематическую игру «Назад в СССР». Мероприятие анонсировали в группе «Мозгобойня и Туц Туц QUIZ в Перми» в соцсети «ВКонтакте».
«Выполним пятилетку за четыре года, повяжем пионерский галстук и все вместе включим „Голубой огонек“. Семь туров по семь ностальгических вопросов об одном из самых запоминающихся для нас времени», — указано в анонсе.
Мероприятие пройдет 24 ноября в ресторане «Одесса». Начало — в 19 часов. Зарегистрироваться необходимо заранее онлайн.
Ранее URA.RU сообщало, что пермяк продает предметы времен СССР. В их число входит и повестка на срочную службу в армии 70-80 годов прошлого века.
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