20 ноября 2022
19 ноября 2022

Пермякам предлагают сыграть в игру «Назад в СССР»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие выставки К 100-летию ВЛКСМ «Комсомол - моя судьба». Челябинск, пионерский галстук
Мероприятие состоится в ресторане «Одесса» Фото:

Пермякам предложили сыграть в тематическую игру «Назад в СССР». Мероприятие анонсировали в группе «Мозгобойня и Туц Туц QUIZ в Перми» в соцсети «ВКонтакте».

«Выполним пятилетку за четыре года, повяжем пионерский галстук и все вместе включим „Голубой огонек“. Семь туров по семь ностальгических вопросов об одном из самых запоминающихся для нас времени», — указано в анонсе.

Мероприятие пройдет 24 ноября в ресторане «Одесса». Начало — в 19 часов. Зарегистрироваться необходимо заранее онлайн.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяк продает предметы времен СССР. В их число входит и повестка на срочную службу в армии 70-80 годов прошлого века.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Пермякам предложили сыграть в тематическую игру «Назад в СССР». Мероприятие анонсировали в группе «Мозгобойня и Туц Туц QUIZ в Перми» в соцсети «ВКонтакте». «Выполним пятилетку за четыре года, повяжем пионерский галстук и все вместе включим „Голубой огонек“. Семь туров по семь ностальгических вопросов об одном из самых запоминающихся для нас времени», — указано в анонсе. Мероприятие пройдет 24 ноября в ресторане «Одесса». Начало — в 19 часов. Зарегистрироваться необходимо заранее онлайн. Ранее URA.RU сообщало, что пермяк продает предметы времен СССР. В их число входит и повестка на срочную службу в армии 70-80 годов прошлого века.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...