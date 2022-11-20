20 ноября 2022

В Кольцово появился новый рейс на юг России

Авиакомпания Red Wings с 5 января начнет летать из Екатеринбурга в Ставрополь
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, кольцово, ural airlines, смог, самолет, туман
Рейсы начнут отправлять с 5 января по два раза в неделю Фото:

Авиакомпания Red Wings с 5 января начнет летать из Екатеринбурга в Ставрополь. Летать пассажиры будут на самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 кресел. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Рейсы будут выполняться по вторникам и четвергам. Вылет из аэропорта Кольцово в 07:40, прилет в Ставрополь — в 09:20 по местному времени. Стоимость билетов — от 3 849 рублей», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Nordstar запустила прямые авиарейсы из Екатеринбурга в Ставрополь. Начальная цена билета на рейс — 5762 рубля. Прилет в Ставрополь будет осуществляться по местному времени.

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Авиакомпания Red Wings с 5 января начнет летать из Екатеринбурга в Ставрополь. Летать пассажиры будут на самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 кресел. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. «Рейсы будут выполняться по вторникам и четвергам. Вылет из аэропорта Кольцово в 07:40, прилет в Ставрополь — в 09:20 по местному времени. Стоимость билетов — от 3 849 рублей», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Nordstar запустила прямые авиарейсы из Екатеринбурга в Ставрополь. Начальная цена билета на рейс — 5762 рубля. Прилет в Ставрополь будет осуществляться по местному времени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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