В Кольцово появился новый рейс на юг России

Авиакомпания Red Wings с 5 января начнет летать из Екатеринбурга в Ставрополь

21 ноября 2022 в 14:03 Размер текста - 17 +

Рейсы начнут отправлять с 5 января по два раза в неделю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Авиакомпания Red Wings с 5 января начнет летать из Екатеринбурга в Ставрополь. Летать пассажиры будут на самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 кресел. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. «Рейсы будут выполняться по вторникам и четвергам. Вылет из аэропорта Кольцово в 07:40, прилет в Ставрополь — в 09:20 по местному времени. Стоимость билетов — от 3 849 рублей», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Nordstar запустила прямые авиарейсы из Екатеринбурга в Ставрополь. Начальная цена билета на рейс — 5762 рубля. Прилет в Ставрополь будет осуществляться по местному времени.

Авиакомпания Red Wings с 5 января начнет летать из Екатеринбурга в Ставрополь. Летать пассажиры будут на самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 кресел. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. «Рейсы будут выполняться по вторникам и четвергам. Вылет из аэропорта Кольцово в 07:40, прилет в Ставрополь — в 09:20 по местному времени. Стоимость билетов — от 3 849 рублей», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Nordstar запустила прямые авиарейсы из Екатеринбурга в Ставрополь. Начальная цена билета на рейс — 5762 рубля. Прилет в Ставрополь будет осуществляться по местному времени.