Пермяк продает за 1,9 млн пластиковый цех

21 ноября 2022 в 14:35 Размер текста - 17 +

В стоимость бизнеса также входит отформованный пластик на сумму 1,6 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермский предприниматель продает готовый бизнес по производству пластиковых изделий. Цена актива — 1,9 млн рублей. Как пояснил URA.RU бизнесмен, причиной продажи послужили личные обстоятельства. «Запускали цех вдвоем с напарником, но он по личным причинам решил переехать в другой город. Мне, в свою очередь, в одиночку тяжело заниматься этим бизнесом, к тому же я большую часть времени занят другой деятельностью. Все оборудование на производстве новое, отработало несколько смен», — рассказал корреспонденту агентства предприниматель. Объявление о продаже бизнеса размещено на сайте «Авито». В стоимость входит вакуумно-формовочный станок, формы для изготовления продукции, а также отформованный пластик на сумму 1,6 миллионов рублей. Мощности цеха позволяют изготавливать различные изделия — от детских санок до автобоксов, байдарок, чемоданов, а также формы для тротуарной плитки, бетонных колонн и другую продукцию для строительной отрасли. Расположено производство в Орджоникидзевском районе, на территории завода «ЖБК-7». Стоимость аренды помещений — около 15 тысяч рублей в месяц. Ранее URA.RU рассказывало, что житель Перми с лета не может продать бетонный завод за восемь миллионов рублей. Причины продажи — смена сферы деятельности и преклонный возраст владельца бизнеса.

Пермский предприниматель продает готовый бизнес по производству пластиковых изделий. Цена актива — 1,9 млн рублей. Как пояснил URA.RU бизнесмен, причиной продажи послужили личные обстоятельства. «Запускали цех вдвоем с напарником, но он по личным причинам решил переехать в другой город. Мне, в свою очередь, в одиночку тяжело заниматься этим бизнесом, к тому же я большую часть времени занят другой деятельностью. Все оборудование на производстве новое, отработало несколько смен», — рассказал корреспонденту агентства предприниматель. Объявление о продаже бизнеса размещено на сайте «Авито». В стоимость входит вакуумно-формовочный станок, формы для изготовления продукции, а также отформованный пластик на сумму 1,6 миллионов рублей. Мощности цеха позволяют изготавливать различные изделия — от детских санок до автобоксов, байдарок, чемоданов, а также формы для тротуарной плитки, бетонных колонн и другую продукцию для строительной отрасли. Расположено производство в Орджоникидзевском районе, на территории завода «ЖБК-7». Стоимость аренды помещений — около 15 тысяч рублей в месяц. Ранее URA.RU рассказывало, что житель Перми с лета не может продать бетонный завод за восемь миллионов рублей. Причины продажи — смена сферы деятельности и преклонный возраст владельца бизнеса.