Пермякам за восемь млн рублей предлагают купить бетонный завод. Фото

21 ноября 2022 в 00:37 Размер текста - 17 +

Бизнес продается вместе с техникой (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Перми выставили на продажу автоматизированный бетонный завод стоимостью восемь млн рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito. «Продается полностью автоматизированный бетонный завод СБ-138Б 2006 года выпуска. В работе с 2008 года, в отличном рабочем состоянии. Производительность — 45 кубических метров в час», — написано на сайте. Стоимость предприятия — восемь млн рублей. Продавец предлагает в комплекте спецтехнику и оборудование. Он указал в сообщении, что продажа связана со сменой вида деятельности. URA.RU писало ранее, что в Перми продают бизнес по выращиванию шампиньонов. Новому владельцу достанутся две камеры с металлическими стеллажами и холодильная камера на четыре тонны продукции. А модельное агентство и фотостудию Focus с ежемесячным доходом в 200 тысяч рублей можно приобрести за 3,5 миллиона рублей. Корреспонденты агентства сообщали также, что пермякам за 60 млн предлагали купить отель с рестораном и сауной. Владелец решил продать свой бизнес Фото: сайт Avito

В Перми выставили на продажу автоматизированный бетонный завод стоимостью восемь млн рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito. «Продается полностью автоматизированный бетонный завод СБ-138Б 2006 года выпуска. В работе с 2008 года, в отличном рабочем состоянии. Производительность — 45 кубических метров в час», — написано на сайте. Стоимость предприятия — восемь млн рублей. Продавец предлагает в комплекте спецтехнику и оборудование. Он указал в сообщении, что продажа связана со сменой вида деятельности. URA.RU писало ранее, что в Перми продают бизнес по выращиванию шампиньонов. Новому владельцу достанутся две камеры с металлическими стеллажами и холодильная камера на четыре тонны продукции. А модельное агентство и фотостудию Focus с ежемесячным доходом в 200 тысяч рублей можно приобрести за 3,5 миллиона рублей. Корреспонденты агентства сообщали также, что пермякам за 60 млн предлагали купить отель с рестораном и сауной.