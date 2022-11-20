20 ноября 2022
19 ноября 2022
18 ноября 2022

Пермякам за восемь млн рублей предлагают купить бетонный завод. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Стройка. Нижневартовск , бетономешалка
Бизнес продается вместе с техникой (архивное фото) Фото:

В Перми выставили на продажу автоматизированный бетонный завод стоимостью восемь млн рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito.

«Продается полностью автоматизированный бетонный завод СБ-138Б 2006 года выпуска. В работе с 2008 года, в отличном рабочем состоянии. Производительность — 45 кубических метров в час», — написано на сайте.

Стоимость предприятия — восемь млн рублей. Продавец предлагает в комплекте спецтехнику и оборудование. Он указал в сообщении, что продажа связана со сменой вида деятельности.

URA.RU писало ранее, что в Перми продают бизнес по выращиванию шампиньонов. Новому владельцу достанутся две камеры с металлическими стеллажами и холодильная камера на четыре тонны продукции. А модельное агентство и фотостудию Focus с ежемесячным доходом в 200 тысяч рублей можно приобрести за 3,5 миллиона рублей. Корреспонденты агентства сообщали также, что пермякам за 60 млн предлагали купить отель с рестораном и сауной.

Владелец решил продать свой бизнес
Фото:

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В Перми выставили на продажу автоматизированный бетонный завод стоимостью восемь млн рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito. «Продается полностью автоматизированный бетонный завод СБ-138Б 2006 года выпуска. В работе с 2008 года, в отличном рабочем состоянии. Производительность — 45 кубических метров в час», — написано на сайте. Стоимость предприятия — восемь млн рублей. Продавец предлагает в комплекте спецтехнику и оборудование. Он указал в сообщении, что продажа связана со сменой вида деятельности. URA.RU писало ранее, что в Перми продают бизнес по выращиванию шампиньонов. Новому владельцу достанутся две камеры с металлическими стеллажами и холодильная камера на четыре тонны продукции. А модельное агентство и фотостудию Focus с ежемесячным доходом в 200 тысяч рублей можно приобрести за 3,5 миллиона рублей. Корреспонденты агентства сообщали также, что пермякам за 60 млн предлагали купить отель с рестораном и сауной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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