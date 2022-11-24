В США заявили о переломном моменте в спецоперации из-за Зеленского

Попытки Зеленского втянуть НАТО в конфликт повлияли на возникновение переломного момента, считают в СМИ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Предпринятые попытки президента Украины Владимира Зеленского втянуть НАТО в конфликт на Украине создали в нем переломный момент. Об этом сообщает американский журнал The American Conservative.
«Попытка Зеленского втянуть НАТО в конфликт с Россией создала в нем переломный момент», — сказано в материале журнала. Автор добавил, что дипломаты союзных Украине стран оказались встревожены нечестностью украинских властей.
Ранее Зеленский призвал созвать срочное собрание Совбеза ООН. Также, по мнению аналитиков иностранных СМИ, Зеленский допустил две ошибки в отношениях с Польшей, а именно: обвинил Россию в падении ракет в Польше, а также назначил на пост замминистра иностранных дел Украины бывшего посла в Германии Алексея Мельника, передает RT.