Зеленский запросил срочное заседание Совета безопасности ООН 23 ноября 2022 в 22:19 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский инициировал собрание СБ при ООН после российских ударов по Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский запросил срочное собрание Совета безопасности ООН. Об этом он сообщил на своей странице в Twtter. «Я поручил нашему послу в ООН запросить срочное заседание СБ ООН после сегодняшних российских ударов. <…> Украина продолжает требовать от международного сообщества решительного ответа», — уточнил Зеленский. На данное заявление украинского президента отреагировал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он отметил, что собрание назначено на 00:00 (по Мск). «Выступающим от Украины вновь заявлен по видеосвязи Зеленский. Это нарушение правил процедуры Совета безопасности», — написал Полянский в своем telegram-канале. Под нарушением он имеет ввиду онлайн-участие. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. 23 ноября Россия вновь нанесла удар по инфраструктуре страны. В связи с этим Зеленский и инициировал собрание Совета безопасности ООН. Президент Украины Владимир Зеленский запросил срочное собрание Совета безопасности ООН. Об этом он сообщил на своей странице в Twtter. «Я поручил нашему послу в ООН запросить срочное заседание СБ ООН после сегодняшних российских ударов. <…> Украина продолжает требовать от международного сообщества решительного ответа», — уточнил Зеленский. На данное заявление украинского президента отреагировал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он отметил, что собрание назначено на 00:00 (по Мск). «Выступающим от Украины вновь заявлен по видеосвязи Зеленский. Это нарушение правил процедуры Совета безопасности», — написал Полянский в своем telegram-канале. Под нарушением он имеет ввиду онлайн-участие. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. 23 ноября Россия вновь нанесла удар по инфраструктуре страны. В связи с этим Зеленский и инициировал собрание Совета безопасности ООН. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям