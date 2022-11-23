Зеленский запросил срочное заседание Совета безопасности ООН

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский инициировал собрание СБ при ООН после российских ударов по Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский запросил срочное собрание Совета безопасности ООН. Об этом он сообщил на своей странице в Twtter.

«Я поручил нашему послу в ООН запросить срочное заседание СБ ООН после сегодняшних российских ударов. <…> Украина продолжает требовать от международного сообщества решительного ответа», — уточнил Зеленский.

На данное заявление украинского президента отреагировал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он отметил, что собрание назначено на 00:00 (по Мск).

«Выступающим от Украины вновь заявлен по видеосвязи Зеленский. Это нарушение правил процедуры Совета безопасности», — написал Полянский в своем telegram-канале. Под нарушением он имеет ввиду онлайн-участие.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. 23 ноября Россия вновь нанесла удар по инфраструктуре страны. В связи с этим Зеленский и инициировал собрание Совета безопасности ООН.

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Президент Украины Владимир Зеленский запросил срочное собрание Совета безопасности ООН. Об этом он сообщил на своей странице в Twtter. «Я поручил нашему послу в ООН запросить срочное заседание СБ ООН после сегодняшних российских ударов. <…> Украина продолжает требовать от международного сообщества решительного ответа», — уточнил Зеленский. На данное заявление украинского президента отреагировал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он отметил, что собрание назначено на 00:00 (по Мск). «Выступающим от Украины вновь заявлен по видеосвязи Зеленский. Это нарушение правил процедуры Совета безопасности», — написал Полянский в своем telegram-канале. Под нарушением он имеет ввиду онлайн-участие. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. 23 ноября Россия вновь нанесла удар по инфраструктуре страны. В связи с этим Зеленский и инициировал собрание Совета безопасности ООН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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