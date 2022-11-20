20 ноября 2022

На челябинском предприятии рабочего переехало тепловозом

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор на ЖД вокзале. Челябинск, электричка, электропоезд, ржд, жд вокзал челябинск
Работник нарушил требования безопасности при управлении составом (архивное фото) Фото:

На Вишневогорском горно-обогатительном комбинате в Челябинской области помощника машиниста тепловоза переехало движущимся составом. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых структурах.

«58-летний помощник машиниста нарушил технику безопасности при работе. В результате он упал с тепловоза и попал под него», — сообщил источник.

URA.RU связалось с предприятием. Там сообщили, что в настоящее время идет расследование, и пока оно не закончено, комментировать инцидент не будут.

В СКР по региону URA.RU пообещали уточнить информацию, но отметили, что, судя по обстоятельствам гибели, расследованием занимается транспортный отдел ведомства. URA.RU обратилось в СКР на транспорте. Там сообщили, что ответят на запрос позже.

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На Вишневогорском горно-обогатительном комбинате в Челябинской области помощника машиниста тепловоза переехало движущимся составом. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых структурах. «58-летний помощник машиниста нарушил технику безопасности при работе. В результате он упал с тепловоза и попал под него», — сообщил источник. URA.RU связалось с предприятием. Там сообщили, что в настоящее время идет расследование, и пока оно не закончено, комментировать инцидент не будут. В СКР по региону URA.RU пообещали уточнить информацию, но отметили, что, судя по обстоятельствам гибели, расследованием занимается транспортный отдел ведомства. URA.RU обратилось в СКР на транспорте. Там сообщили, что ответят на запрос позже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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