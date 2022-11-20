На челябинском предприятии рабочего переехало тепловозом

На Вишневогорском горно-обогатительном комбинате в Челябинской области помощника машиниста тепловоза переехало движущимся составом. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых структурах.
«58-летний помощник машиниста нарушил технику безопасности при работе. В результате он упал с тепловоза и попал под него», — сообщил источник.
URA.RU связалось с предприятием. Там сообщили, что в настоящее время идет расследование, и пока оно не закончено, комментировать инцидент не будут.
В СКР по региону URA.RU пообещали уточнить информацию, но отметили, что, судя по обстоятельствам гибели, расследованием занимается транспортный отдел ведомства. URA.RU обратилось в СКР на транспорте. Там сообщили, что ответят на запрос позже.
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