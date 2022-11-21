Кремль высказался по поводу объявления 31 декабря выходным днем

В Кремле доверились мнению Госдумы по поводу того, объявлять или нет 31 декабря выходным днем
Объявление выходным днем 31 декабря является прерогативой Госдумы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о соответствующей инициативе депутатов нижней палаты парламента.
«Это [объявление 31 декабря выходным] будет зависеть от решения Госдумы. Это не наша прерогатива», — отметил Песков.
ЛДПР предложила сделать 31 декабря постоянным выходным днем. Госдума планирует рассмотреть законопроект «О внесении изменения в статью 112 Трудового кодекса РФ» в следующем месяце.
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