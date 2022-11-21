Кремль высказался по поводу объявления 31 декабря выходным днем

Кремль отреагировал на предложение объявить 31 декабря выходным днем
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
В Кремле доверились мнению Госдумы по поводу того, объявлять или нет 31 декабря выходным днем Фото:

Объявление выходным днем 31 декабря является прерогативой Госдумы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о соответствующей инициативе депутатов нижней палаты парламента.

«Это [объявление 31 декабря выходным] будет зависеть от решения Госдумы. Это не наша прерогатива», — отметил Песков.

ЛДПР предложила сделать 31 декабря постоянным выходным днем. Госдума планирует рассмотреть законопроект «О внесении изменения в статью 112 Трудового кодекса РФ» в следующем месяце.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Объявление выходным днем 31 декабря является прерогативой Госдумы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о соответствующей инициативе депутатов нижней палаты парламента. «Это [объявление 31 декабря выходным] будет зависеть от решения Госдумы. Это не наша прерогатива», — отметил Песков. ЛДПР предложила сделать 31 декабря постоянным выходным днем. Госдума планирует рассмотреть законопроект «О внесении изменения в статью 112 Трудового кодекса РФ» в следующем месяце.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...