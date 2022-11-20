Водительского удостоверения ни у водителя «семерки», ни у пассажиров не было Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Несовершеннолетние тюменцы без водительских прав съехали на автомобиле в кювет. Об этом URA.RU сообщили в госавтоинспекции региона. Машина имела явные следы угона.

«Вчера днем на 28 километре автодороги Богандинский — Червишево — Чаплык в Тюменском районе инспекторы полка ДПС заметили автомобиль ВАЗ 2107, водитель которого не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет. Водителю и двум пассажирам оказалось по 17 лет, права управления юный автомобилист не имеет», — рассказали в пресс-службе.

Сотрудники госавтоинспекции сначала подумали, что несовершеннолетние тюменцы угнали автомобиль, так как замок зажигания был взломан, а машина была заведена с помощью смыкания проводов, документов на автомобиль у ребят отсутствовали. Юные автомобилисты пояснили сотрудникам, что «Семерку» они купили у несовершеннолетнего односельчанина в Онохино за 20 тысяч рублей, но договор купли-продажи они не составили. В дальнейшем версия несовершеннолетних подтвердилась — автомобилем они владели на законных основаниях.

А вот за езду без водительского удостоверения водитель будет привлечен к административной ответственности. Также информацию передали инспектору по делам несовершеннолетних.

Машина «вылетела» в кювет Фото: Госавтоинспекция Тюменской области