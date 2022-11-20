20 ноября 2022
19 ноября 2022
18 ноября 2022

В ЯНАО потратят миллиард рублей на строительство диспансеров в поселке

© Служба новостей «URA.RU»
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Отделения рассчитаны на 12 и 13 коек Фото:

Департамент госзаказа ЯНАО выставил аукционы на строительство в поселке Тазовский (ЯНАО) инфекционного отделения и туберкулезного диспансера, общая стоимость которых составляет почти миллиард рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

«Выполнение работ по корректировке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта: „Инфекционное отделение на 13 коек п. Тазовский, Тазовский район, в том числе проектно-изыскательские работы“. Начальная цена 468 728 785 рублей», — говорится на сайте.

Также на корректировку документации и строительство туберкулезного диспансера в поселке Тазовский выделили 396 376 995 рублей. Он будет рассчитан на 12 коек.

В департаменте строительства ЯНАО агентству сообщили, что в цене учтены затраты и на строительно-монтажные работы. «Учитывая экономическую ситуацию и отдаленность стройки, цены соответствующие», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в селе Шурышкары (ЯНАО) капитально отремонтируют амбулаторию. На эти цели потратят более 140 миллионов рублей.

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Департамент госзаказа ЯНАО выставил аукционы на строительство в поселке Тазовский (ЯНАО) инфекционного отделения и туберкулезного диспансера, общая стоимость которых составляет почти миллиард рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. «Выполнение работ по корректировке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта: „Инфекционное отделение на 13 коек п. Тазовский, Тазовский район, в том числе проектно-изыскательские работы“. Начальная цена 468 728 785 рублей», — говорится на сайте. Также на корректировку документации и строительство туберкулезного диспансера в поселке Тазовский выделили 396 376 995 рублей. Он будет рассчитан на 12 коек. В департаменте строительства ЯНАО агентству сообщили, что в цене учтены затраты и на строительно-монтажные работы. «Учитывая экономическую ситуацию и отдаленность стройки, цены соответствующие», — прокомментировали в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Шурышкары (ЯНАО) капитально отремонтируют амбулаторию. На эти цели потратят более 140 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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