В Екатеринбурге суд смягчил наказание хакерам из Lurk, укравшим у банков миллиард

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Заседание по делу хакерской группы Lurk. Екатеринбург, мельник константин
В областном суде рассматривали апелляцию на приговор лидеру хакерской группировки Lurk и его подельникам Фото:

Свердловский областной суд смягчил наказание членам и главарю хакерской группировки Lurk, которые с помощью специально созданного вируса похитили у банков около миллиарда рублей. Им снизили срок заключения, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Закончили рассмотрение дела в апелляции. В связи с тем, что истекли сроки обвинения по двум статьям УК РФ — 272-й („Неправомерный доступ к компьютерной информации, — прим. URA.RU) и 273-й (‚Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, — прим.URA.RU) по совокупности всем было снижено наказание‘, — рассказали в суде.

Известно, что главарю группировки Lurk Константину Козловскому снизили срок заключения на восемь месяцев. Ранее он был приговорен к 14 годам лишения свободы.

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Свердловский областной суд смягчил наказание членам и главарю хакерской группировки Lurk, которые с помощью специально созданного вируса похитили у банков около миллиарда рублей. Им снизили срок заключения, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда. «Закончили рассмотрение дела в апелляции. В связи с тем, что истекли сроки обвинения по двум статьям УК РФ — 272-й („Неправомерный доступ к компьютерной информации, — прим. URA.RU) и 273-й (‚Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, — прим.URA.RU) по совокупности всем было снижено наказание‘, — рассказали в суде. Известно, что главарю группировки Lurk Константину Козловскому снизили срок заключения на восемь месяцев. Ранее он был приговорен к 14 годам лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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