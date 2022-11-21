В Екатеринбурге суд смягчил наказание хакерам из Lurk, укравшим у банков миллиард

В областном суде рассматривали апелляцию на приговор лидеру хакерской группировки Lurk и его подельникам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский областной суд смягчил наказание членам и главарю хакерской группировки Lurk, которые с помощью специально созданного вируса похитили у банков около миллиарда рублей. Им снизили срок заключения, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Закончили рассмотрение дела в апелляции. В связи с тем, что истекли сроки обвинения по двум статьям УК РФ — 272-й („Неправомерный доступ к компьютерной информации, — прим. URA.RU) и 273-й (‚Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, — прим.URA.RU) по совокупности всем было снижено наказание‘, — рассказали в суде.

Известно, что главарю группировки Lurk Константину Козловскому снизили срок заключения на восемь месяцев. Ранее он был приговорен к 14 годам лишения свободы.