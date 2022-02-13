В Екатеринбурге вынесли приговор главарю банды хакеров Lurk

Главарь хакерской группировки Lurk Константин Козловский приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Соответствующее решение принял судья Кировского районного суда Екатеринбурга.
«Суд Екатеринбурга приговорил Козловского к 14 годам колонии строгого режима», — передает telegram-канал ТАСС со ссылкой на решение суда. Прокуратура запрашивала для хакеров до 18 лет колонии. Кроме Козловского, по делу проходят еще два десятка человек.
Участники группировки были задержаны в 2016 году. Процесс по ним идет несколько лет, поскольку следователи инкриминировали им десятки эпизодов преступлений. Дело группировки в суде занимает более двух тысяч томов. Приговор зачитывают в течение нескольких дней.
URA.RU обратилось в пресс-службу Кировского райсуда. Там пообещали прокомментировать информацию, когда закончится оглашение приговора.
По версии следствия, с 2015 по 2016 года хакеры взламывали сети банков и крупных корпораций, в результате чего происходили крупные утечки данных. Также они получили доступ к базе аэропорта Кольцово. В результате с помощью компьютерного вируса Lurk они заполучили более миллиарда рублей со счетов россиян. В преступлениях обвиняются 22 человека.
Главарь хакерской группировки Lurk Константин Козловский приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Соответствующее решение принял судья Кировского районного суда Екатеринбурга. «Суд Екатеринбурга приговорил Козловского к 14 годам колонии строгого режима», — передает telegram-канал ТАСС со ссылкой на решение суда. Прокуратура запрашивала для хакеров до 18 лет колонии. Кроме Козловского, по делу проходят еще два десятка человек. Участники группировки были задержаны в 2016 году. Процесс по ним идет несколько лет, поскольку следователи инкриминировали им десятки эпизодов преступлений. Дело группировки в суде занимает более двух тысяч томов. Приговор зачитывают в течение нескольких дней. URA.RU обратилось в пресс-службу Кировского райсуда. Там пообещали прокомментировать информацию, когда закончится оглашение приговора. По версии следствия, с 2015 по 2016 года хакеры взламывали сети банков и крупных корпораций, в результате чего происходили крупные утечки данных. Также они получили доступ к базе аэропорта Кольцово. В результате с помощью компьютерного вируса Lurk они заполучили более миллиарда рублей со счетов россиян. В преступлениях обвиняются 22 человека.