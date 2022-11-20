В Кургане загорелся трехэтажный дом. Видео

21 ноября 2022 в 16:51 Размер текста - 17 +

Пожар произошел недалеко от Троицкой площади Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане недалеко от набережной Тобола, расположенной возле Троицкой площади, произошел пожар в трехэтажном доме. Об этом сообщил telegram-канал «Курганистан». «Напротив набережной жуткий дым», — сообщили представители канала, ссылаясь на подписчиков. Позже им сообщили, что этот дом начал рушиться. Также подписчики канала прислали видео, снятое недалеко от места пожара. На нем можно увидеть густой черный дым. Помимо этого в ролике видно, что в сторону источника дыма едут пожарные машины. В пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области URA.RU сообщили, что появилась информация о дыме в трехэтажном доме. В ведомстве добавили, что на место выехали пожарные.

В Кургане недалеко от набережной Тобола, расположенной возле Троицкой площади, произошел пожар в трехэтажном доме. Об этом сообщил telegram-канал «Курганистан». «Напротив набережной жуткий дым», — сообщили представители канала, ссылаясь на подписчиков. Позже им сообщили, что этот дом начал рушиться. Также подписчики канала прислали видео, снятое недалеко от места пожара. На нем можно увидеть густой черный дым. Помимо этого в ролике видно, что в сторону источника дыма едут пожарные машины. В пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области URA.RU сообщили, что появилась информация о дыме в трехэтажном доме. В ведомстве добавили, что на место выехали пожарные.