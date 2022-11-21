Мурашко: в России наблюдается острая нехватка терапевтов

Ситуация с нехваткой кадров в здравоохранении остается напряженной, наиболее сложная ситуация сложилась в терапии, онкологии и кардиологии. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на встрече с фракцией «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме.
«Наиболее дефицитные направления: участковые терапевты, онкологи, кардиологи. В целом в отрасли, мы видим, пока ситуация крайне напряженная», — цитирует РИА Новости Мурашко. Он отметил, что прирост на направлениях есть, но в некоторых специальностях требуется изменения подходов.
Мурашко подчеркнул, что в России в вузах увеличилось количество мест на 20% по целевому обучению. Более 75% студентов поступают по целевым местам, прокомментировал министр.
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Ситуация с нехваткой кадров в здравоохранении остается напряженной, наиболее сложная ситуация сложилась в терапии, онкологии и кардиологии. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на встрече с фракцией «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме. «Наиболее дефицитные направления: участковые терапевты, онкологи, кардиологи. В целом в отрасли, мы видим, пока ситуация крайне напряженная», — цитирует РИА Новости Мурашко. Он отметил, что прирост на направлениях есть, но в некоторых специальностях требуется изменения подходов. Мурашко подчеркнул, что в России в вузах увеличилось количество мест на 20% по целевому обучению. Более 75% студентов поступают по целевым местам, прокомментировал министр.