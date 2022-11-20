В Кыштыме отказались от закупки новогодних украшений ради мобилизованных

Город украсят прошлогодней иллюминацией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Кыштыме (Челябинская область) отказались от закупки новогодних украшений. Как сообщила в социальных сетях глава города Людмила Шеболаева, высвобожденные средства пойдут на нужды мобилизованных.

«В этом году от расходов на покупку иллюминации принято решение отказаться. Мы отремонтируем и приведем в порядок гирлянды и инсталляции, установленные в прошлые годы. Финансы, которые мы запланировали на оформление города, пойдут на нужды мобилизованных», — написала Шеболаева в своем telegram-канале.

Глава города отметила, что на сегодня администрацией проведена большая работа по помощи мобилизованным и их семьям. Несмотря на это работа должна продолжаться.

По словам Шеболаевой, праздничное настроение у жителей города, а в особенности у детей, появится. Администрация уже работает над организацией елки с дедом морозом, снегурочкой и подарками. Также объявлен конкурсы «Новогодняя открытка» и «Новогоднее волшебство».

В начале октября сразу несколько регионов РФ заявили, что откажутся от празднования новогодних праздников. Главы этих территорий объяснили, что сэкономленные деньги пойдут на нужды мобилизованных. При этом Министерство обороны страны не видит в этом необходимости. По словам замминистра обороны РФ генерал-полковника Виктора Горемыкина, российская армия может обеспечить каждого военнослужащего всем необходимым снаряжением.