Мобилизованным жителям Тюменской области выделили больше времени на общение с родными и близкими перед отправкой в зону СВО. Это произошло за счет сокращения продолжительности выступлений официальных лиц. Во время церемонии, посвященной отправлению военнослужащих к новому месту несения службы, у организаторов на это ушло не более пяти минут. Мероприятие прошло на тюменском ЖД-вокзале 21 ноября 2022 года.
«Сегодня страна позвала вас на свою защиту. Вы едете на рубежи нашей Родины, чтобы не допустить врага на нашу землю. Я знаю, вы справитесь. Мы верим, что скоро на этом вокзале, как и в 1945 году, мы вас встретим с праздничными приветствиями», — обратилась к военнослужащим вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских.
Также с напутственным словом к мобилизованным тюменцам обратился начальник ТВВИКУ Дмитрий Евмененко. «Мы уверены, что вы с большой ответственностью и умением будете выполнять задачи инженерного обеспечения при выполнении мероприятий нашими войсками в зоне СВО», — сказал он в своем обращении к военнослужащим.
Представители духовных общин и организаций не стали выступать перед военными со сцены. Они поговорили с военнослужащими после завершения официальной части церемонии отправления мобилизованных в зону проведения СВО. Подробнее об этом — в фотоподборке URA.RU.
Родные и близкие мобилизованных собрались на тюменском ЖД-вокзале задолго до начала церемонии отправки военнослужащих в зону СВО
Мобилизованным жителям Тюменской области выделили больше времени на общение с родными и близкими перед отправкой в зону СВО. Это произошло за счет сокращения продолжительности выступлений официальных лиц. Во время церемонии, посвященной отправлению военнослужащих к новому месту несения службы, у организаторов на это ушло не более пяти минут. Мероприятие прошло на тюменском ЖД-вокзале 21 ноября 2022 года. «Сегодня страна позвала вас на свою защиту. Вы едете на рубежи нашей Родины, чтобы не допустить врага на нашу землю. Я знаю, вы справитесь. Мы верим, что скоро на этом вокзале, как и в 1945 году, мы вас встретим с праздничными приветствиями», — обратилась к военнослужащим вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских. Также с напутственным словом к мобилизованным тюменцам обратился начальник ТВВИКУ Дмитрий Евмененко. «Мы уверены, что вы с большой ответственностью и умением будете выполнять задачи инженерного обеспечения при выполнении мероприятий нашими войсками в зоне СВО», — сказал он в своем обращении к военнослужащим. Представители духовных общин и организаций не стали выступать перед военными со сцены. Они поговорили с военнослужащими после завершения официальной части церемонии отправления мобилизованных в зону проведения СВО. Подробнее об этом — в фотоподборке URA.RU.