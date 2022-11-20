20 ноября 2022
19 ноября 2022

Церемония прощания мобилизованных тюменцев с близкими перед отправкой в зону СВО затянулась. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных. Тюмень
Мобилизованные тюменцы отправились в зону СВО 21 ноября 2022 года Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованным жителям Тюменской области выделили больше времени на общение с родными и близкими перед отправкой в зону СВО. Это произошло за счет сокращения продолжительности выступлений официальных лиц. Во время церемонии, посвященной отправлению военнослужащих к новому месту несения службы, у организаторов на это ушло не более пяти минут. Мероприятие прошло на тюменском ЖД-вокзале 21 ноября 2022 года.

«Сегодня страна позвала вас на свою защиту. Вы едете на рубежи нашей Родины, чтобы не допустить врага на нашу землю. Я знаю, вы справитесь. Мы верим, что скоро на этом вокзале, как и в 1945 году, мы вас встретим с праздничными приветствиями», — обратилась к военнослужащим вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских.

Также с напутственным словом к мобилизованным тюменцам обратился начальник ТВВИКУ Дмитрий Евмененко. «Мы уверены, что вы с большой ответственностью и умением будете выполнять задачи инженерного обеспечения при выполнении мероприятий нашими войсками в зоне СВО», — сказал он в своем обращении к военнослужащим.

Представители духовных общин и организаций не стали выступать перед военными со сцены. Они поговорили с военнослужащими после завершения официальной части церемонии отправления мобилизованных в зону проведения СВО. Подробнее об этом — в фотоподборке URA.RU.

Отправка мобилизованных. Тюмень
Родные и близкие мобилизованных собрались на тюменском ЖД-вокзале задолго до начала церемонии отправки военнослужащих в зону СВО
Фото:
Отправка мобилизованных. Тюмень
Для всех желающих на ЖД-вокзале бесплатно разливали горячий чай
Фото:
Отправка мобилизованных. Тюмень
Эшелон с мобилизованными тюменцами прибыл на ЖД-вокзал ровно в 15:00
Фото:
Отправка мобилизованных. Тюмень
Продолжительность выступлений официальных лиц было решено сократить. Это было сделано для того, чтобы у мобилизованных было больше времени на общение с близкими
Фото:
Отправка мобилизованных. Тюмень
На общение с близкими перед отправкой в зону СВО у мобилизованных было 50 минут
Фото:
Отправка мобилизованных. Тюмень
Родственники мобилизованных тюменцев приехали на ЖД-вокзал не с пустыми руками: многие везли воду и продукты
Фото:
Отправка мобилизованных. Тюмень
Военнослужащие пообещали родным и близким, что обязательно вернутся домой с победой
Фото:
Отправка мобилизованных. Тюмень
Провожающие пообещали обязательно их дождаться
Фото:

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Мобилизованным жителям Тюменской области выделили больше времени на общение с родными и близкими перед отправкой в зону СВО. Это произошло за счет сокращения продолжительности выступлений официальных лиц. Во время церемонии, посвященной отправлению военнослужащих к новому месту несения службы, у организаторов на это ушло не более пяти минут. Мероприятие прошло на тюменском ЖД-вокзале 21 ноября 2022 года. «Сегодня страна позвала вас на свою защиту. Вы едете на рубежи нашей Родины, чтобы не допустить врага на нашу землю. Я знаю, вы справитесь. Мы верим, что скоро на этом вокзале, как и в 1945 году, мы вас встретим с праздничными приветствиями», — обратилась к военнослужащим вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских. Также с напутственным словом к мобилизованным тюменцам обратился начальник ТВВИКУ Дмитрий Евмененко. «Мы уверены, что вы с большой ответственностью и умением будете выполнять задачи инженерного обеспечения при выполнении мероприятий нашими войсками в зоне СВО», — сказал он в своем обращении к военнослужащим. Представители духовных общин и организаций не стали выступать перед военными со сцены. Они поговорили с военнослужащими после завершения официальной части церемонии отправления мобилизованных в зону проведения СВО. Подробнее об этом — в фотоподборке URA.RU.
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