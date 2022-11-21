В свердловской власти сменился распорядитель миллионов на пиар

ИАЦ Свердловской области возглавила Юлия Вершецкая

Юлия Вершецкая сменит МУГИСО на ИАЦ Фото: Анна Майорова © URA.RU

В свердловском Информационно-аналитического центре (ИАЦ), отвечающем за финансирование PR-проектов власти, сменилось руководство. Новым директором стала Юлия Вершецкая, которая ранее работала в областном министерстве по управлению госимуществом. Об этом URA.RU сообщил источник в областной власти.

«Вершецкая утверждена в должности [руководителя ИАЦ]. Она уже вышла на новую работу», — поделился собеседник. Оперативно дозвониться до самой Вершецкой корреспонденту не удалось. В областном департаменте информполитики пока не ответили на запрос агентства.

ИАЦ был создан в Свердловской области десять лет назад, осенью 2012-го. Центр выполняет функцию единого оператора, который заключает контракты со СМИ и распределяет бюджетные миллионы. В октябре источники URA.RU анонсировали, что структуру ждут большие изменения. В частности, тогда ИАЦ покинул прежний директор Дмитрий Катаржин — ставленник бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова.

Юлия Вершецкая работала в мингосимущества (МУГИСО) с 2015 года и отвечала за контакты со СМИ. С 2016-го ей приходилось выступать в роли антикризисного менеджера: ведомство сотряс коррупционный скандал. Тогдашний министр Алексей Пьянков стал фигурантом уголовного дела, его сначала поместили в СИЗО, а затем — под домашний арест. В ноябре того же года его отпустили на свободу под залог в 2 миллиона рублей.