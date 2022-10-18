Свердловские власти отдадут миллионы на свой пиар в новые руки

В медиаблоке губернатора Куйвашева готовится масштабная реформа

18 октября 2022 в 21:55 Размер текста - 17 +

Прежняя схема финансирования пиара свердловской власти может уйти в прошлое Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В свердловском правительстве назревает масштабная реформа Информационно-аналитического центра (ИАЦ) — структуры, отвечающей за финансирование PR-проектов власти. Как стало известно URA.RU, в ближайшее время эта функция может быть передана. Наиболее возможными сегодня являются два сценария: первый грозит появлением нового министерства, а второй — умножит власть влиятельной дамы. Информационно-аналитический центр был создан в Свердловской области десять лет назад, в начале ноября 2012-го. Несмотря на относительно долгое существование, только в последние годы ИАЦ стал ключевой для правительства единицей. Центр выполняет функцию единого оператора, который заключает контракты со СМИ и распределяет бюджетные миллионы. Все — для освещения работы областной власти. ИАЦ выполняет свои функции почти десять лет — с ноября 2012 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Идея создания такой структуры принадлежала дуэту бывших свердловских пиарщиков — заместителю главы администрации губернатора Илье Ананьеву и начальнику департамента по делам печати Дмитрию Федечкину (оба ушли со службы в начале 2015 года). Они искали способ решить проблему, которая мучила руководство области еще со времен губернатора Эдуарда Росселя. «Давно стояла задача: чтобы со СМИ заключали регулярные и официальные контракты на информационные услуги по созданию позитивного образа власти», — вспоминает старожил губернаторской резиденции. Первый опыт состоялся в 2010—2011 годах уже при губернаторе Александре Мишарине, когда функцию такого оператора доверили холдингу «Областное телевидение» (ОТВ) и его тогдашнему руководителю Антону Стуликову. Опытные игроки медиарынка помнят, что та попытка обернулась неудачей: шлейф скандалов с контрактами, юридические проблемы и главное — неудачная кампания-2011 в заксобрание, чуть не обернувшаяся провалом «Единой России». «В итоге решили учредить официального уполномоченного по таким операциям», — объясняет екатеринбургский медийщик. Так возникло новое автономное учреждение со звучным названием — Информационно-аналитический центр. «Правда, ни сбором информации, ни тем более ее анализом он не занимался», — иронизирует чиновник, наблюдавший создание ИАЦ. Статья по теме Свердловские власти не знают, кому доверить полмиллиарда на пиар На деле структура состояла из руководителя, пары экономистов и бухгалтеров, задачи которых были понятны: заключать контракты со СМИ с соблюдением требований законодательства и проверять отчеты об их исполнении. «На деле же вся содержательная работа велась самими Ананьевым и Федечкиным. А во главу ИАЦ поставили их приятеля [Владимира] Чудаева, — описывает источник устройство центра. — Для большей легитимности был создан общественный совет при ИАЦ, но его заседания проводились, чтобы лишь закрепить уже ранее принятые решения, какие СМИ будут проводить информполитику в регионе». Однако влияние структуры довольно скоро оказалось под угрозой. После череды кадровых и структурных перестановок ситуация для ИАЦ изменилась: в 2016 году администрацию губернатора возглавил «серый кардинал» Владимир Тунгусов, а департаментом информполитики (ДИП) стал руководить Александр Иванов. Через некоторое время им удалось провести реформу, при которой департамент стал юридическим лицом и распорядителем бюджетных средств — та же схема действовала в администрации Екатеринбурга, на предыдущем месте работы Тунгусова. С приходом Владимира Тунгусова в администрацию губернатора ИАЦ ждали перемены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Но, видимо, руководство ДИПа посчитало, что иметь такого посредника не так уж и плохо, — рассуждает собеседник, участвовавший в тех событиях. — Тем более, во главе ИАЦ стоял бывший помощник Тунгусова и его доверенное лицо [Дмитрий] Катаржин». Последний, как подчеркивает источник, отличился аппаратной выживаемостью: на посту директора ИАЦ ему удалось пересидеть и Иванова, и его преемницу Юлию Прыткову, и войти в доверие к нынешнему руководству ДИПа. Полномочия сегодняшнего ИАЦа отличаются от тех, ради которых его создавали. У центра появились собственные проекты: например, газета «Уральский рабочий», которая впервые за годы стала выходить не в электронном, а в печатном виде, и поучаствовала в массовых тиражах для проведения губернаторской кампании Евгения Куйвашева. «Но в целом роль так и осталась не творческая, а хозяйственно-посредническая», — констатирует чиновник, близкий к руководству ИАЦ. В этой ситуации, утверждают сразу несколько собеседников URA.RU, обсуждается назревшая реформа структуры. «Идея [самого ИАЦ] умерла. Но функция, безусловно, остается. И ее надо исполнять», — аргументирует инсайдер, близкий к дискуссии о реформе. По данным URA.RU, в руководстве Свердловской области сейчас рассматривается несколько вариантов. Один из наиболее вероятных предполагает, что исполнение функций ИАЦ все же будет перехвачено департаментом информполитики. При этом знакомые с идеей чиновники и медийщики замечают, что такая конфигурация приведет к росту ответственности и полномочий ДИПа. «И тогда нынешнее руководство департамента потребует, чтобы [на базе ведомства] было создано министерство», — объясняет риски источник. В областном правительстве по-прежнему может появиться новое министерство Фото: Анна Майорова © URA.RU В середине сентября инсайдеры URA.RU рассказывали, что ДИП действительно мог получить министерский статус — такой вариант обсуждался в правительстве. Спустя время, впрочем, стало ясно, что сценарий маловероятен, поскольку для преображения не было веских причин. Передача функций ИАЦа вполне может стать одной из них, дают понять наблюдатели. В самом департаменте информполитики к моменту публикации не ответили на вопросы URA.RU. Другая идея, которую сейчас также называют вероятной, предполагает возврат к старой «мишаринской» модели. Ее сторонники призывают вновь возложить функции оператора бюджетных PR-денег на ОТВ, которое сейчас возглавляет Элеонора Расулова. «У нее отличные отношения с руководителями ДИПа. В дальнейшем в эту связку можно будет включить и „Областную газету“. Тогда все будет под контролем заинтересованных лиц», — приводит довод собеседник в резиденции. Элеоноре Расуловой прочат серьезное усиление Фото: Анна Майорова © URA.RU В медиатусовке предчувствуют, что при таком раскладе Расулова, и без того имеющая достаточное влияние на рынок, сосредоточит в своих руках и медийные, и финансовые полномочия. Однако опасным такой сценарий не считают: «Она всегда говорила, что с „областью“ заодно, и не станет злоупотреблять». Впрочем, сама Расулова в разговоре с URA.RU отметила, что у нее нет информации о передаче «Областному телевидению» функций ИАЦ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В свердловском правительстве назревает масштабная реформа Информационно-аналитического центра (ИАЦ) — структуры, отвечающей за финансирование PR-проектов власти. Как стало известно URA.RU, в ближайшее время эта функция может быть передана. Наиболее возможными сегодня являются два сценария: первый грозит появлением нового министерства, а второй — умножит власть влиятельной дамы. Информационно-аналитический центр был создан в Свердловской области десять лет назад, в начале ноября 2012-го. Несмотря на относительно долгое существование, только в последние годы ИАЦ стал ключевой для правительства единицей. Центр выполняет функцию единого оператора, который заключает контракты со СМИ и распределяет бюджетные миллионы. Все — для освещения работы областной власти. Идея создания такой структуры принадлежала дуэту бывших свердловских пиарщиков — заместителю главы администрации губернатора Илье Ананьеву и начальнику департамента по делам печати Дмитрию Федечкину (оба ушли со службы в начале 2015 года). Они искали способ решить проблему, которая мучила руководство области еще со времен губернатора Эдуарда Росселя. «Давно стояла задача: чтобы со СМИ заключали регулярные и официальные контракты на информационные услуги по созданию позитивного образа власти», — вспоминает старожил губернаторской резиденции. Первый опыт состоялся в 2010—2011 годах уже при губернаторе Александре Мишарине, когда функцию такого оператора доверили холдингу «Областное телевидение» (ОТВ) и его тогдашнему руководителю Антону Стуликову. Опытные игроки медиарынка помнят, что та попытка обернулась неудачей: шлейф скандалов с контрактами, юридические проблемы и главное — неудачная кампания-2011 в заксобрание, чуть не обернувшаяся провалом «Единой России». «В итоге решили учредить официального уполномоченного по таким операциям», — объясняет екатеринбургский медийщик. На деле структура состояла из руководителя, пары экономистов и бухгалтеров, задачи которых были понятны: заключать контракты со СМИ с соблюдением требований законодательства и проверять отчеты об их исполнении. «На деле же вся содержательная работа велась самими Ананьевым и Федечкиным. А во главу ИАЦ поставили их приятеля [Владимира] Чудаева, — описывает источник устройство центра. — Для большей легитимности был создан общественный совет при ИАЦ, но его заседания проводились, чтобы лишь закрепить уже ранее принятые решения, какие СМИ будут проводить информполитику в регионе». Однако влияние структуры довольно скоро оказалось под угрозой. После череды кадровых и структурных перестановок ситуация для ИАЦ изменилась: в 2016 году администрацию губернатора возглавил «серый кардинал» Владимир Тунгусов, а департаментом информполитики (ДИП) стал руководить Александр Иванов. Через некоторое время им удалось провести реформу, при которой департамент стал юридическим лицом и распорядителем бюджетных средств — та же схема действовала в администрации Екатеринбурга, на предыдущем месте работы Тунгусова. «Но, видимо, руководство ДИПа посчитало, что иметь такого посредника не так уж и плохо, — рассуждает собеседник, участвовавший в тех событиях. — Тем более, во главе ИАЦ стоял бывший помощник Тунгусова и его доверенное лицо [Дмитрий] Катаржин». Последний, как подчеркивает источник, отличился аппаратной выживаемостью: на посту директора ИАЦ ему удалось пересидеть и Иванова, и его преемницу Юлию Прыткову, и войти в доверие к нынешнему руководству ДИПа. Полномочия сегодняшнего ИАЦа отличаются от тех, ради которых его создавали. У центра появились собственные проекты: например, газета «Уральский рабочий», которая впервые за годы стала выходить не в электронном, а в печатном виде, и поучаствовала в массовых тиражах для проведения губернаторской кампании Евгения Куйвашева. «Но в целом роль так и осталась не творческая, а хозяйственно-посредническая», — констатирует чиновник, близкий к руководству ИАЦ. В этой ситуации, утверждают сразу несколько собеседников URA.RU, обсуждается назревшая реформа структуры. «Идея [самого ИАЦ] умерла. Но функция, безусловно, остается. И ее надо исполнять», — аргументирует инсайдер, близкий к дискуссии о реформе. По данным URA.RU, в руководстве Свердловской области сейчас рассматривается несколько вариантов. Один из наиболее вероятных предполагает, что исполнение функций ИАЦ все же будет перехвачено департаментом информполитики. При этом знакомые с идеей чиновники и медийщики замечают, что такая конфигурация приведет к росту ответственности и полномочий ДИПа. «И тогда нынешнее руководство департамента потребует, чтобы [на базе ведомства] было создано министерство», — объясняет риски источник. В середине сентября инсайдеры URA.RU рассказывали, что ДИП действительно мог получить министерский статус — такой вариант обсуждался в правительстве. Спустя время, впрочем, стало ясно, что сценарий маловероятен, поскольку для преображения не было веских причин. Передача функций ИАЦа вполне может стать одной из них, дают понять наблюдатели. В самом департаменте информполитики к моменту публикации не ответили на вопросы URA.RU. Другая идея, которую сейчас также называют вероятной, предполагает возврат к старой «мишаринской» модели. Ее сторонники призывают вновь возложить функции оператора бюджетных PR-денег на ОТВ, которое сейчас возглавляет Элеонора Расулова. «У нее отличные отношения с руководителями ДИПа. В дальнейшем в эту связку можно будет включить и „Областную газету“. Тогда все будет под контролем заинтересованных лиц», — приводит довод собеседник в резиденции. В медиатусовке предчувствуют, что при таком раскладе Расулова, и без того имеющая достаточное влияние на рынок, сосредоточит в своих руках и медийные, и финансовые полномочия. Однако опасным такой сценарий не считают: «Она всегда говорила, что с „областью“ заодно, и не станет злоупотреблять». Впрочем, сама Расулова в разговоре с URA.RU отметила, что у нее нет информации о передаче «Областному телевидению» функций ИАЦ.