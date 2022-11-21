Путин ввел универсальное пособие на детей в России

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Размер пособия будет рассчитываться исходя из доходов семьи Фото:

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым в России устанавливается единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Федеральный закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Универсальное пособие вводится с 1 января 2023 года. Ежемесячная выплата будет осуществляться до 17-летия ребенка. Если в семье несколько детей, выплаты получит каждый. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым в России устанавливается единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Федеральный закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Универсальное пособие вводится с 1 января 2023 года. Ежемесячная выплата будет осуществляться до 17-летия ребенка. Если в семье несколько детей, выплаты получит каждый. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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