Путин ввел универсальное пособие на детей в России

Размер пособия будет рассчитываться исходя из доходов семьи
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым в России устанавливается единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Федеральный закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин.
Универсальное пособие вводится с 1 января 2023 года. Ежемесячная выплата будет осуществляться до 17-летия ребенка. Если в семье несколько детей, выплаты получит каждый. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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