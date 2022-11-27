Парламентарии не получат традиционные премии к 23 февраля, 8 марта, 9 мая и 12 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты законодательного собрания ЯНАО лишатся премиальных выплат в 2023 году, которые они получали к четырем праздничным датам, а их сумма за раз составляла 70% от заработной платы. Об этом URA.RU сообщил источник в парламентском пуле региона.

«Соответствующий законопроект об отмене премиальных выплат в размере 70% от суммы заработной платы уже внесен в повестку заседания законодательного собрания ЯНАО. Парламентарии не получат традиционные премии к 23 февраля, 8 марта, 9 мая и 12 июня — дню России», — утверждает инсайдер.

По словам собеседника, ближайшее заседание парламента, на котором возможно будет принят законопроект об отмене премиальных начислений состоится 15 декабря. Это будет последнее заседание заксобрания в 2022 году.

В законодательное собрание ЯНАО URA.RU сообщили, что не владеют подобной информацией. «Мы не обладаем такой информацией. И никогда не обладали», — следует из сообщения пресс-службы заксобрания.

Ранее URA.RU сообщало, что парламентарии ЯНАО приняли бюджет на 2023 год. Большая часть его расходов пойдет на развитие социальной сферы.