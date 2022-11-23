В ЯНАО сообщили, на что в 2023 году потратят большую часть бюджета

Большая часть бюджета ЯНАО пойдет на школы, больницы и индексацию выплат

80% расходов придутся на соцсферу, сообщили власти ЯНАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти ЯНАО утвердили бюджет округа на 2023 год. Большая часть расходов пойдет на развитие социальной сферы. Такое решение законодатели приняли на заседании регионального парламента 24 ноября.

«Ямальские депутаты утвердили бюджет округа на следующий год. 80% расходов придутся на соцсферу», — говорится в сообщении заксобрания.

По словам председателя заксобрания и депутата «Единой России» Сергея Ямкина, округ должен выполнить все обязательства по развитию жилья, школ, дошкольных учреждений и больниц. Также власти проиндексируют социальные выплаты на территории ЯНАО.

Ранее сообщалось, что в 2022 год был дефицитный бюджет. В прошлом году решение принялось 24 ноября.