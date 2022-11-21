Поляки призвали президента Моравецкого молиться, чтобы не почувствовать боль войны

21 ноября 2022 в 18:57 Размер текста - 17 +

Матеуш Моравецкий высказался о падении ракет в Польше Фото: Pawel Supernak/EPA новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Поляки посоветовали премьер-министру страну Матеушу Моравецкому молиться, чтобы не почувствовать «боль войны». Так читатели Wydarzenia отреагировали на заявление Моравецкого о том, что российские олигархи почувствуют «боль войны» из-за конфискации активов. «Моравецкий, молись, чтобы тебе не почувствовать этой боли. Одна ракета показала, как сейчас выглядит война, в которую нас настойчиво втягивает польское правительство», — отметил пользователь с ником Eba. «Это очередной шаг на пути втягивания Польши в этот конфликт?» — написала kanalia333. Премьер-министр Польши готов пожертвовать гражданами, чтобы украинцы развлекались, считает ceshod. Также читатели издания назвали Моравецкого опасным человеком для Польши. Украина несет ответственность за смерть двух человек из-за ракеты, упавшей в Польше, отметил Dosc. Украина даже не принесла свои извинения, «это не наша война», высказался он. Моравецкий заявил о конфискации активов российских олигархов из-за того, что в Польше на границе с Украиной на прошлой неделе упали ракеты, передает телеканал 360. В произошедшем подозревали Россию из-за проведения спецоперации на Украине. В Минобороны РФ заявили, что не причастны к этому. В США высказались, что падение ракет стало результатом работы украинской ПВО. При этом президент Украины Владимир Зеленский не признал, что Киев несет ответственность за это.

Поляки посоветовали премьер-министру страну Матеушу Моравецкому молиться, чтобы не почувствовать «боль войны». Так читатели Wydarzenia отреагировали на заявление Моравецкого о том, что российские олигархи почувствуют «боль войны» из-за конфискации активов. «Моравецкий, молись, чтобы тебе не почувствовать этой боли. Одна ракета показала, как сейчас выглядит война, в которую нас настойчиво втягивает польское правительство», — отметил пользователь с ником Eba. «Это очередной шаг на пути втягивания Польши в этот конфликт?» — написала kanalia333. Премьер-министр Польши готов пожертвовать гражданами, чтобы украинцы развлекались, считает ceshod. Также читатели издания назвали Моравецкого опасным человеком для Польши. Украина несет ответственность за смерть двух человек из-за ракеты, упавшей в Польше, отметил Dosc. Украина даже не принесла свои извинения, «это не наша война», высказался он. Моравецкий заявил о конфискации активов российских олигархов из-за того, что в Польше на границе с Украиной на прошлой неделе упали ракеты, передает телеканал 360. В произошедшем подозревали Россию из-за проведения спецоперации на Украине. В Минобороны РФ заявили, что не причастны к этому. В США высказались, что падение ракет стало результатом работы украинской ПВО. При этом президент Украины Владимир Зеленский не признал, что Киев несет ответственность за это.