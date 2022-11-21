В Турции заявили, что Запад перестал быть лидером на мировой арене

Cumhuriyet: БРИКС отбирает у Запада мировое лидерство
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БРИКС изолируют Запад на евразийском рынке, сообщает газета Фото:

Запад все чаще изживает себя своим же высокомерием и агрессией. Поэтому Запад и Европа начинают уступать свое лидерство Евразии. Об этом заявил обозреватель турецкого издания Cumhuriyet Хасан Эрель.

«Европа или Запад, который последние 500 лет был мировым гегемоном, теперь уступает свое лидерство Евразии. В ходе этого процесса примерно каждое столетие на Западе появлялись новые резервные валюты. Но теперь это меняется», — сказал Эрель.

Отмечается, что важным событием во всем азиатском дипломатическом обмене стало явное появление враждебного и высокомерного Запада в процессе изоляции. «G20 устарела так же, как G7, а Россия, Бразилия, Китай, ЮАР и Индия (БРИКС) изолируют Запад на евразийском рынке», — добавили в газете.

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Запад все чаще изживает себя своим же высокомерием и агрессией. Поэтому Запад и Европа начинают уступать свое лидерство Евразии. Об этом заявил обозреватель турецкого издания Cumhuriyet Хасан Эрель. «Европа или Запад, который последние 500 лет был мировым гегемоном, теперь уступает свое лидерство Евразии. В ходе этого процесса примерно каждое столетие на Западе появлялись новые резервные валюты. Но теперь это меняется», — сказал Эрель. Отмечается, что важным событием во всем азиатском дипломатическом обмене стало явное появление враждебного и высокомерного Запада в процессе изоляции. «G20 устарела так же, как G7, а Россия, Бразилия, Китай, ЮАР и Индия (БРИКС) изолируют Запад на евразийском рынке», — добавили в газете.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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