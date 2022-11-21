Жители поселка в ХМАО жалуются губернатору на бездействие властей в расселении домов

Жители не могут признать дом аварийным Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жительница поселка городского типа Игрим пожаловалась на странице губернатора округа Натальи Комаровой в соцсети «ВКонтакте» на бездействие местных властей в расселении домов. По ее словам, жители вынуждены жить в здании, который находится в аварийном состоянии. Подробности URA.RU узнало у самой югорчанки.

«В деревянном доме 69 года постройки было три блока, но тот, что посередине давно сгорел. Администрация, чтобы признать дом ветхим, требует провести экспертизу за счет жильцов. Но из 20 квартир сейчас заселены только 6, и в трех из них живут маргинальные личности. Цена за такую экспертизу составляет 50 тысяч рублей», — отмечает Оксана.

По словам женщины, жители деревянного дома не понимают, почему им нужно собирать эти деньги. Однако в администрации Березовского района утверждают, что собственники жилья должны оплатить экспертизу сами. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию района. Однако оперативно получить ответ не удалось.

Ранее URA.RU рассказывало, что ХМАО получит 107 миллионов рублей от правительства на софинансирование региональных программ по расселению домов с превышением предельно допустимой концентрации фенола и формальдегида. Комиссия Федерального собрания РФ одобрила соответствующий документ.